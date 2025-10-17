При ЧП на заводе в Стерлитамаке пострадали восемь человек

УФА, 17 окт - РИА Новости. Восемь человек пострадали при ЧП на заводе в Башкирии, остальные сотрудники находятся вне периметра завода, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

"В результате ЧП в Стерлитамаке пострадали восемь человек. Трое из них извлечены и госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака. Одна пациентка - в тяжелом состоянии в реанимации. У двух других - состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. На месте происшествия продолжаются поиски",- написал Хабиров.