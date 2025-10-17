https://ria.ru/20251017/khabirov-2048997027.html
При ЧП на заводе в Стерлитамаке пострадали восемь человек
УФА, 17 окт - РИА Новости. Восемь человек пострадали при ЧП на заводе в Башкирии, остальные сотрудники находятся вне периметра завода, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале.
Ранее мэрия Стерлитамака
сообщала, что на заводе "Авангард" в одном из цехов произошел взрыв. Хабиров
сообщал, что здание цеха завода получило серьезные повреждения. В минздраве республики сообщали, что из-под завалов эвакуировали троих пострадавших, один пациент находится в тяжелом состоянии.
Мэр города Эмиль Шаймарданов сообщал, что пять человек ищут под завалами.
"В результате ЧП в Стерлитамаке пострадали восемь человек. Трое из них извлечены и госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака. Одна пациентка - в тяжелом состоянии в реанимации. У двух других - состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. На месте происшествия продолжаются поиски",- написал Хабиров.
Он добавил, что остальные работники предприятия находятся вне периметра места взрыва.
Федеральное казенное предприятие "Авангард" является одним из крупных оборонных предприятий России
.