При ЧП на заводе в Стерлитамаке пострадали восемь человек
21:05 17.10.2025
При ЧП на заводе в Стерлитамаке пострадали восемь человек
При ЧП на заводе в Стерлитамаке пострадали восемь человек - РИА Новости, 17.10.2025
При ЧП на заводе в Стерлитамаке пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали при ЧП на заводе в Башкирии, остальные сотрудники находятся вне периметра завода, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем... РИА Новости, 17.10.2025
происшествия
стерлитамак
россия
радий хабиров
При ЧП на заводе в Стерлитамаке пострадали восемь человек

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 17 окт - РИА Новости. Восемь человек пострадали при ЧП на заводе в Башкирии, остальные сотрудники находятся вне периметра завода, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале.
Ранее мэрия Стерлитамака сообщала, что на заводе "Авангард" в одном из цехов произошел взрыв. Хабиров сообщал, что здание цеха завода получило серьезные повреждения. В минздраве республики сообщали, что из-под завалов эвакуировали троих пострадавших, один пациент находится в тяжелом состоянии.
Мэр города Эмиль Шаймарданов сообщал, что пять человек ищут под завалами.
"В результате ЧП в Стерлитамаке пострадали восемь человек. Трое из них извлечены и госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака. Одна пациентка - в тяжелом состоянии в реанимации. У двух других - состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. На месте происшествия продолжаются поиски",- написал Хабиров.
Он добавил, что остальные работники предприятия находятся вне периметра места взрыва.
Федеральное казенное предприятие "Авангард" является одним из крупных оборонных предприятий России.
Угрозы жителям Стерлитамака после взрыва на заводе нет, заявил мэр
