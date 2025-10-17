Ученые оценили опасность вулкана Ключевской на Камчатке как высокую

П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт – РИА Новости. Спасатели рекомендуют не приближаться к вулкану Ключевской на Камчатке после оценки его опасности учеными на внеочередном заседании экспертного совета, сообщает ГУМЧС по Камчатскому краю.

"На Камчатке учёные оценили опасность вулкана Ключевского как высокую: спасатели рекомендуют не приближаться к исполину", – проинформировала пресс-служба ведомства.

По данным учёных Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), на Ключевском продолжается парогазовая, иногда с содержанием пепла, активность.

По данным Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН ", на вулкане продолжается вершинное извержение, стромболианская деятельность в вершинном кратере, возможно излияние лавового потока.

Вулканологи заявляют о вероятности выноса пепла до восьми километров над уровнем моря, до 24 октября возможно выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского муниципальных округов.