Ученые оценили опасность вулкана Ключевской на Камчатке как высокую
Ученые оценили опасность вулкана Ключевской на Камчатке как высокую - РИА Новости, 17.10.2025
Ученые оценили опасность вулкана Ключевской на Камчатке как высокую
Спасатели рекомендуют не приближаться к вулкану Ключевской на Камчатке после оценки его опасности учеными на внеочередном заседании экспертного совета, сообщает РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T07:54:00+03:00
2025-10-17T07:54:00+03:00
2025-10-17T07:54:00+03:00
камчатка
камчатский край
российская академия наук
камчатка
камчатский край
2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт – РИА Новости. Спасатели рекомендуют не приближаться к вулкану Ключевской на Камчатке после оценки его опасности учеными на внеочередном заседании экспертного совета, сообщает ГУМЧС по Камчатскому краю.
"На Камчатке
учёные оценили опасность вулкана Ключевского как высокую: спасатели рекомендуют не приближаться к исполину", – проинформировала пресс-служба ведомства.
По данным учёных Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), на Ключевском продолжается парогазовая, иногда с содержанием пепла, активность.
По данным Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН
", на вулкане продолжается вершинное извержение, стромболианская деятельность в вершинном кратере, возможно излияние лавового потока.
Вулканологи заявляют о вероятности выноса пепла до восьми километров над уровнем моря, до 24 октября возможно выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского муниципальных округов.
В настоящее время для вулкана Ключевской установлен код авиационной опасности "оранжевый" и сейсмический код "оранжевый". Спасатели призывают гостей и жителей полуострова не предпринимать самостоятельных путешествий к вулкану и не совершать на него восхождений.