Ученые оценили опасность вулкана Ключевской на Камчатке как высокую - РИА Новости, 17.10.2025
07:54 17.10.2025
Ученые оценили опасность вулкана Ключевской на Камчатке как высокую
Ученые оценили опасность вулкана Ключевской на Камчатке как высокую - РИА Новости, 17.10.2025
Ученые оценили опасность вулкана Ключевской на Камчатке как высокую
Спасатели рекомендуют не приближаться к вулкану Ключевской на Камчатке после оценки его опасности учеными на внеочередном заседании экспертного совета, сообщает РИА Новости, 17.10.2025
камчатка
камчатский край
российская академия наук
камчатка
камчатский край
2025
Новости
камчатка, камчатский край, российская академия наук
Камчатка, Камчатский край, Российская академия наук
Ученые оценили опасность вулкана Ключевской на Камчатке как высокую

МЧС: опасность вулкана Ключевской на Камчатке оценили как высокую

Извержение Ключевского вулкана на Камчатке
Извержение Ключевского вулкана на Камчатке
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
Извержение Ключевского вулкана на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт – РИА Новости. Спасатели рекомендуют не приближаться к вулкану Ключевской на Камчатке после оценки его опасности учеными на внеочередном заседании экспертного совета, сообщает ГУМЧС по Камчатскому краю.
"На Камчатке учёные оценили опасность вулкана Ключевского как высокую: спасатели рекомендуют не приближаться к исполину", – проинформировала пресс-служба ведомства.
Вулкан Плоский Толбачик в Камчатском крае
На Камчатке за сутки зафиксировали семь афтершоков
Вчера, 00:44
Вчера, 00:44
По данным учёных Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), на Ключевском продолжается парогазовая, иногда с содержанием пепла, активность.
По данным Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", на вулкане продолжается вершинное извержение, стромболианская деятельность в вершинном кратере, возможно излияние лавового потока.
Вулканологи заявляют о вероятности выноса пепла до восьми километров над уровнем моря, до 24 октября возможно выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского муниципальных округов.
В настоящее время для вулкана Ключевской установлен код авиационной опасности "оранжевый" и сейсмический код "оранжевый". Спасатели призывают гостей и жителей полуострова не предпринимать самостоятельных путешествий к вулкану и не совершать на него восхождений.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7,5 километра
15 октября, 01:24
15 октября, 01:24
 
Камчатка, Камчатский край, Российская академия наук
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
