Источник: в аэропорту Кишинева нашли багаж, в котором может быть взрывчатка

КИШИНЁВ, 17 окт — РИА Новости. Сотрудники пограничной полиции Молдавии обнаружили в международном аэропорту Кишинёва багаж, в котором, предположительно, может находиться взрывчатое вещество, сообщил РИА Новости источник в ведомстве.

"Идет проверка, обнаружен багаж, в котором может находиться взрывчатое вещество. Пассажиры аэропорта эвакуированы. Сапёры и другие специалисты на месте. Паники нет", - сказал собеседник агентства.