Источник: в аэропорту Кишинева нашли багаж, в котором может быть взрывчатка
Источник: в аэропорту Кишинева нашли багаж, в котором может быть взрывчатка - РИА Новости, 17.10.2025
Источник: в аэропорту Кишинева нашли багаж, в котором может быть взрывчатка
Сотрудники пограничной полиции Молдавии обнаружили в международном аэропорту Кишинёва багаж, в котором, предположительно, может находиться взрывчатое вещество,... РИА Новости, 17.10.2025
Источник: в аэропорту Кишинева нашли багаж, в котором может быть взрывчатка
В аэропорту Кишинева нашли багаж, в котором может быть взрывчатое вещество
КИШИНЁВ, 17 окт — РИА Новости. Сотрудники пограничной полиции Молдавии обнаружили в международном аэропорту Кишинёва багаж, в котором, предположительно, может находиться взрывчатое вещество, сообщил РИА Новости источник в ведомстве.
"Идет проверка, обнаружен багаж, в котором может находиться взрывчатое вещество. Пассажиры аэропорта эвакуированы. Сапёры и другие специалисты на месте. Паники нет", - сказал собеседник агентства.
Сапёры обследуют подозрительный предмет, территория аэропорта оцеплена.
В последние месяцы в Молдавии
неоднократно фиксировались ложные сообщения о минированиях общественных зданий и транспортных узлов, включая аэропорт Кишинёва
. Во всех случаях информация не подтверждалась, но приводила к временной эвакуации и проверке помещений.