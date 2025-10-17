Рейтинг@Mail.ru
Источник: в аэропорту Кишинева нашли багаж, в котором может быть взрывчатка - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/istochnik-2048812105.html
Источник: в аэропорту Кишинева нашли багаж, в котором может быть взрывчатка
Источник: в аэропорту Кишинева нашли багаж, в котором может быть взрывчатка - РИА Новости, 17.10.2025
Источник: в аэропорту Кишинева нашли багаж, в котором может быть взрывчатка
Сотрудники пограничной полиции Молдавии обнаружили в международном аэропорту Кишинёва багаж, в котором, предположительно, может находиться взрывчатое вещество,... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T10:58:00+03:00
2025-10-17T10:58:00+03:00
молдавия
в мире
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902550248_0:139:2692:1653_1920x0_80_0_0_b6cfa50884aaf878ff5b45510024bb78.png
https://ria.ru/20251004/frantsija-2046430545.html
https://ria.ru/20250930/vsu-2045469086.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902550248_152:0:2541:1792_1920x0_80_0_0_effb4917d71aa4da75a42e556fd6ab4c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, в мире, кишинев
Молдавия, В мире, Кишинев
Источник: в аэропорту Кишинева нашли багаж, в котором может быть взрывчатка

В аэропорту Кишинева нашли багаж, в котором может быть взрывчатое вещество

© Sputnik / Mihai CarausАэропорт Кишинева в Молдавии
Аэропорт Кишинева в Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Аэропорт Кишинева в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЁВ, 17 окт — РИА Новости. Сотрудники пограничной полиции Молдавии обнаружили в международном аэропорту Кишинёва багаж, в котором, предположительно, может находиться взрывчатое вещество, сообщил РИА Новости источник в ведомстве.
"Идет проверка, обнаружен багаж, в котором может находиться взрывчатое вещество. Пассажиры аэропорта эвакуированы. Сапёры и другие специалисты на месте. Паники нет", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой, сообщили СМИ
4 октября, 23:53
Сапёры обследуют подозрительный предмет, территория аэропорта оцеплена.
В последние месяцы в Молдавии неоднократно фиксировались ложные сообщения о минированиях общественных зданий и транспортных узлов, включая аэропорт Кишинёва. Во всех случаях информация не подтверждалась, но приводила к временной эвакуации и проверке помещений.
Безэкипажный катер в Трабзоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Турции сообщили об украинском катере со взрывчаткой у побережья
30 сентября, 17:31
 
МолдавияВ миреКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала