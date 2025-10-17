Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии произошло извержение вулкана - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/indonezija-2048817738.html
В Индонезии произошло извержение вулкана
В Индонезии произошло извержение вулкана - РИА Новости, 17.10.2025
В Индонезии произошло извержение вулкана
В Индонезии произошло очередное извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки, столб пепла зафиксирован на высоте 4000 метров, сообщает индонезийский телеканал Metro... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T11:24:00+03:00
2025-10-17T11:24:00+03:00
в мире
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048817192_0:83:802:534_1920x0_80_0_0_b7bbeceac673a939175a95fd485c30fd.jpg
https://ria.ru/20250919/vulkan-2042884498.html
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048817192_32:0:744:534_1920x0_80_0_0_7ac53235ce99b0813829a5695ac098e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия
В мире, Индонезия
В Индонезии произошло извержение вулкана

В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки

© AP Photo / Badan GeologiИзвержение вулкана Левотоби Лаки-лаки в Индонезии
Извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки в Индонезии - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Badan Geologi
Извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки в Индонезии
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 17 окт – РИА Новости. В Индонезии произошло очередное извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки, столб пепла зафиксирован на высоте 4000 метров, сообщает индонезийский телеканал Metro TV.
Предыдущее извержение произошло в среду.
“Вулкан Левотоби Лаки-лаки в Восточном Флоресе, Восточная Нуса-Тенгара, вновь извергся сегодня рано утром”, - отмечает телеканал.
Эмануэль Рофинус Бере, сотрудник наблюдательного пункта у вулкана Левотоби Лаки-лаки, сообщил, что извержение произошло рано утром, столб пепла наблюдался на высоте около 4000 метров над вершиной. За ним последовало ещё одно небольшое извержение, со столбом пепла в 1500 метров.
В настоящее время статус опасности вулкана Левотоби Лаки-Лаки сохраняется на уровне IV, или "Предупреждение". Жителям рекомендуется воздержаться от деятельности в радиусе 6-7 километров к юго-западу, северу и северо-востоку от центра извержения.
Вулкан Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
На вулкане Шивелуч на Камчатке произошел мощный выброс пепла
19 сентября, 07:22
 
В миреИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала