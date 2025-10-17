https://ria.ru/20251017/indonezija-2048817738.html
В Индонезии произошло извержение вулкана
В Индонезии произошло извержение вулкана - РИА Новости, 17.10.2025
В Индонезии произошло извержение вулкана
В Индонезии произошло очередное извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки, столб пепла зафиксирован на высоте 4000 метров, сообщает индонезийский телеканал Metro... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T11:24:00+03:00
2025-10-17T11:24:00+03:00
2025-10-17T11:24:00+03:00
в мире
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048817192_0:83:802:534_1920x0_80_0_0_b7bbeceac673a939175a95fd485c30fd.jpg
https://ria.ru/20250919/vulkan-2042884498.html
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048817192_32:0:744:534_1920x0_80_0_0_7ac53235ce99b0813829a5695ac098e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия
В Индонезии произошло извержение вулкана
В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки
ДЖАКАРТА, 17 окт – РИА Новости. В Индонезии произошло очередное извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки, столб пепла зафиксирован на высоте 4000 метров, сообщает индонезийский телеканал Metro TV.
Предыдущее извержение произошло в среду.
“Вулкан Левотоби Лаки-лаки в Восточном Флоресе, Восточная Нуса-Тенгара, вновь извергся сегодня рано утром”, - отмечает телеканал.
Эмануэль Рофинус Бере, сотрудник наблюдательного пункта у вулкана Левотоби Лаки-лаки, сообщил, что извержение произошло рано утром, столб пепла наблюдался на высоте около 4000 метров над вершиной. За ним последовало ещё одно небольшое извержение, со столбом пепла в 1500 метров.
В настоящее время статус опасности вулкана Левотоби Лаки-Лаки сохраняется на уровне IV, или "Предупреждение". Жителям рекомендуется воздержаться от деятельности в радиусе 6-7 километров к юго-западу, северу и северо-востоку от центра извержения.