В Индонезии произошло извержение вулкана

ДЖАКАРТА, 17 окт – РИА Новости. В Индонезии произошло очередное извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки, столб пепла зафиксирован на высоте 4000 метров, сообщает индонезийский телеканал Metro TV.

Предыдущее извержение произошло в среду.

“Вулкан Левотоби Лаки-лаки в Восточном Флоресе, Восточная Нуса-Тенгара, вновь извергся сегодня рано утром”, - отмечает телеканал.

Эмануэль Рофинус Бере, сотрудник наблюдательного пункта у вулкана Левотоби Лаки-лаки, сообщил, что извержение произошло рано утром, столб пепла наблюдался на высоте около 4000 метров над вершиной. За ним последовало ещё одно небольшое извержение, со столбом пепла в 1500 метров.