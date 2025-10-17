Художник нарисовал портрет погибшего военкора РИА Новости

"Вечером я получил сообщение о том, что Ваня погиб. И в эту же минуту я сел за рисунок. В память о Ване. Очень жалею и виню себя за то, что не успел нарисовать его, пока он был жив. Надеюсь, он меня простит. Этот рисунок в память о всегда позитивном Ване и его легкой ухмылке, которая была у него вне зависимости от обстоятельств", - сказал Букша РИА Новости.