Художник нарисовал портрет погибшего военкора РИА Новости
Художник нарисовал портрет погибшего военкора РИА Новости - РИА Новости, 17.10.2025
Художник нарисовал портрет погибшего военкора РИА Новости
Военный художник Валерий Букша нарисовал портрет погибшего в Запорожской области военкора РИА Новости Ивана Зуева.
Новости
Кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым
РИА Новости публикует кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым.
Авдеевка, май 2024 года.
Художник нарисовал портрет погибшего военкора РИА Новости
Художник Букша нарисовал портрет погибшего военкора РИА Новости Зуева
ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Военный художник Валерий Букша нарисовал портрет погибшего в Запорожской области военкора РИА Новости Ивана Зуева.
"Вечером я получил сообщение о том, что Ваня погиб. И в эту же минуту я сел за рисунок. В память о Ване. Очень жалею и виню себя за то, что не успел нарисовать его, пока он был жив. Надеюсь, он меня простит. Этот рисунок в память о всегда позитивном Ване и его легкой ухмылке, которая была у него вне зависимости от обстоятельств", - сказал Букша РИА Новости.
По его словам, корреспонденты РИА Новости за эти три года стали ему прекрасными друзьями, которые всегда его выручали и помогали во время "поездок за ленточку". "И потеря каждого - это невероятная боль", - добавил Валерий.
Также он рассказал, что с Иваном познакомился во время одной из поездок в Донецк
в период постоянных обстрелов города.
Военкор РИА Новости Иван Зуев
погиб в Запорожской области
при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен его коллега Юрий Войткевич
.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ
.