Художник нарисовал портрет погибшего военкора РИА Новости
17.10.2025
15:54 17.10.2025
Художник нарисовал портрет погибшего военкора РИА Новости
Военный художник Валерий Букша нарисовал портрет погибшего в Запорожской области военкора РИА Новости Ивана Зуева. РИА Новости, 17.10.2025
Кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым
РИА Новости публикует кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым. Авдеевка, май 2024 года.
Военный художник Валерий Букша нарисовал портрет погибшего в Запорожской области военкора РИА Новости Ивана Зуева
Военный художник Валерий Букша нарисовал портрет погибшего в Запорожской области военкора РИА Новости Ивана Зуева
ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Военный художник Валерий Букша нарисовал портрет погибшего в Запорожской области военкора РИА Новости Ивана Зуева.
"Вечером я получил сообщение о том, что Ваня погиб. И в эту же минуту я сел за рисунок. В память о Ване. Очень жалею и виню себя за то, что не успел нарисовать его, пока он был жив. Надеюсь, он меня простит. Этот рисунок в память о всегда позитивном Ване и его легкой ухмылке, которая была у него вне зависимости от обстоятельств", - сказал Букша РИА Новости.
По его словам, корреспонденты РИА Новости за эти три года стали ему прекрасными друзьями, которые всегда его выручали и помогали во время "поездок за ленточку". "И потеря каждого - это невероятная боль", - добавил Валерий.
Также он рассказал, что с Иваном познакомился во время одной из поездок в Донецк в период постоянных обстрелов города.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен его коллега Юрий Войткевич.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.
Пал смертью храбрых: погиб военкор Иван Зуев
16 октября, 22:33
