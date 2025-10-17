В Минпросвещения рассказали о введении учебников в образовательный процесс

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Все государственные учебники будут введены в образовательный процесс к 2032 году, сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Александр Реут.

“В образовательный процесс мы планируем ввести все государственные учебники к 2032 году”, - сказал Реут во время коллегии Минпросвещения.