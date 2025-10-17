Рейтинг@Mail.ru
В Минпросвещения рассказали о введении учебников в образовательный процесс
14:47 17.10.2025
В Минпросвещения рассказали о введении учебников в образовательный процесс
В Минпросвещения рассказали о введении учебников в образовательный процесс - РИА Новости, 17.10.2025
В Минпросвещения рассказали о введении учебников в образовательный процесс
Все государственные учебники будут введены в образовательный процесс к 2032 году, сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и... РИА Новости, 17.10.2025
В Минпросвещения рассказали о введении учебников в образовательный процесс

Новый учебник истории для 11 класса. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Все государственные учебники будут введены в образовательный процесс к 2032 году, сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Александр Реут.
“В образовательный процесс мы планируем ввести все государственные учебники к 2032 году”, - сказал Реут во время коллегии Минпросвещения.
Он отметил, что график начала использования новых учебников уже сформирован.
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Мединский рассказал о новой редакции учебника по истории
5 октября, 15:04
 
