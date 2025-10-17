Рейтинг@Mail.ru
Семья погибла при ударе Израиля по машине в Газе, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 17.10.2025 (обновлено: 23:58 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/gaza-2049013880.html
Семья погибла при ударе Израиля по машине в Газе, сообщили СМИ
Семья погибла при ударе Израиля по машине в Газе, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.10.2025
Семья погибла при ударе Израиля по машине в Газе, сообщили СМИ
В Газе одиннадцать человек из одной семьи погибли при авиаударе Израиля по автомобилю, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T23:27:00+03:00
2025-10-17T23:58:00+03:00
в мире
израиль
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046339070_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5b694b11aa07669f5e6647350f2e4bb.jpg
https://ria.ru/20251003/gaza-2046245507.html
https://ria.ru/20251017/oon-2048897834.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046339070_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6656de148cbdfacf9d96263ff94f93bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сектор газа
В мире, Израиль, Сектор Газа
Семья погибла при ударе Израиля по машине в Газе, сообщили СМИ

Al Aqsa: одиннадцать человек погибли при авиаударе Израиля по автомобилю в Газе

© AP Photo / Abdel Kareem HanaДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Дым на месте израильского удара в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 17 окт — РИА Новости. В Газе одиннадцать человек из одной семьи погибли при авиаударе Израиля по автомобилю, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.
«

"Одиннадцать человек погибли в результате обстрела авиацией оккупации (армия Израиля. — Прим. ред.) их автомобиля во время возвращения в район Аз-Зейтун в городе Газа", — указано в материале.

Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Около 20 тысяч детей погибли в Газе из-за военных действий Израиля
3 октября, 17:38
По информации телеканала, в автомобиле находились три женщины и семь детей, погибшие были членами одной семьи.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023-го число погибших палестинцев превысило 62 тысячи, большинство среди которых — мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85 процентов объектов гражданской инфраструктуры. По данным палестинской стороны, около 90 процентов населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В ООН рассказали, сколько продовольствия в день ввозят в Газу
Вчера, 15:46
 
В миреИзраильСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала