Семья погибла при ударе Израиля по машине в Газе, сообщили СМИ

КАИР, 17 окт — РИА Новости. В Газе одиннадцать человек из одной семьи погибли при авиаударе Израиля по автомобилю, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.
«
"Одиннадцать человек погибли в результате обстрела авиацией оккупации (армия Израиля. — Прим. ред.) их автомобиля во время возвращения в район Аз-Зейтун в городе Газа", — указано в материале.
По информации телеканала, в автомобиле находились три женщины и семь детей, погибшие были членами одной семьи.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023-го число погибших палестинцев превысило 62 тысячи, большинство среди которых — мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85 процентов объектов гражданской инфраструктуры. По данным палестинской стороны, около 90 процентов населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.