Гатилов прокомментировал охоту ВСУ на журналистов - РИА Новости, 17.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:35 17.10.2025
Гатилов прокомментировал охоту ВСУ на журналистов
Гатилов прокомментировал охоту ВСУ на журналистов - РИА Новости, 17.10.2025
Гатилов прокомментировал охоту ВСУ на журналистов
Охота ВСУ на представителей российских СМИ является следствие поощрения Западом террористических методов киевского режима, заявил РИА Новости постоянный... РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
женева (город)
донбасс
иван зуев
юрий войткевич
геннадий гатилов
вооруженные силы украины
россия
женева (город)
донбасс
россия, женева (город), донбасс, иван зуев, юрий войткевич, геннадий гатилов, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Женева (город), Донбасс, Иван Зуев, Юрий Войткевич, Геннадий Гатилов, Вооруженные силы Украины, ООН
Гатилов прокомментировал охоту ВСУ на журналистов

Гатилов назвал охоту ВСУ на журналистов следствием поощрения террора Киева

Геннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Геннадий Гатилов. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости. Охота ВСУ на представителей российских СМИ является следствие поощрения Западом террористических методов киевского режима, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов, комментируя убийство военкора РИА Новости Ивана Зуева.
"Целенаправленная охота за российскими журналистами, которую ведут ВСУ, - прямое следствие многолетнего попустительства и даже поощрения со стороны западных кураторов террористических методов киевской клики", - сказал он.
Гатилов отметил, что с начала конфликта в Донбассе "счёт погибшим и пострадавшим от рук укронацистов сотрудников СМИ пошёл на десятки".
"Для медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит агентство РИА Новости, это уже третья невосполнимая потеря. От имени коллектива постпредства России при отделении ООН в Женеве выражаю соболезнования родным и близким Зуева, желаем Войткевичу скорейшего выздоровления", - сказал дипломат.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
В агентстве Зуев работал с апреля 2023 года, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлёв.
Специальная военная операция на Украине Россия Женева (город) Донбасс Иван Зуев Юрий Войткевич Геннадий Гатилов Вооруженные силы Украины ООН
 
 
