Гатилов прокомментировал охоту ВСУ на журналистов

ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости. Охота ВСУ на представителей российских СМИ является следствие поощрения Западом террористических методов киевского режима, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов, комментируя убийство военкора РИА Новости Ивана Зуева.
"Целенаправленная охота за российскими журналистами, которую ведут ВСУ, - прямое следствие многолетнего попустительства и даже поощрения со стороны западных кураторов террористических методов киевской клики", - сказал он.
"Для медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит агентство РИА Новости, это уже третья невосполнимая потеря. От имени коллектива постпредства России при отделении ООН в Женеве выражаю соболезнования родным и близким Зуева, желаем Войткевичу скорейшего выздоровления", - сказал дипломат.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
В агентстве Зуев работал с апреля 2023 года, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлёв.