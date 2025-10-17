Гатилов прокомментировал охоту ВСУ на журналистов

ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости. Охота ВСУ на представителей российских СМИ является следствие поощрения Западом террористических методов киевского режима, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов, комментируя убийство военкора РИА Новости Ивана Зуева.

Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.