Внук де Голля выразил желание увидеть переговоры Путина и Трампа во Франции

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль рассказал РИА Новости, что был бы рад увидеть переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во Франции, но рад их проведению и в Венгрии.