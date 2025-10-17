Рейтинг@Mail.ru
Внук де Голля выразил желание увидеть переговоры Путина и Трампа во Франции - РИА Новости, 17.10.2025
19:06 17.10.2025
Внук де Голля выразил желание увидеть переговоры Путина и Трампа во Франции
в мире
франция
венгрия
россия
владимир путин
дональд трамп
виктор орбан
франция
венгрия
россия
в мире, франция, венгрия, россия, владимир путин, дональд трамп, виктор орбан
В мире, Франция, Венгрия, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Виктор Орбан
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль рассказал РИА Новости, что был бы рад увидеть переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во Франции, но рад их проведению и в Венгрии.
"Я очень рад за Европу, приветствую то, какую роль сыграл (премьер Венгрии - ред.) Виктор Орбан, насколько он был храбр. Я бы хотел, чтобы Франция была рядом с ним, и также хотел бы, чтобы конфликт между Россией и Украиной урегулировали во Франции, как другие конфликты в прошлом", - сказал собеседник агентства на полях празднования двадцатилетия канала RT.
В четверг Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.
