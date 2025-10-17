Рейтинг@Mail.ru
Глава счетной палаты Франции сравнил госдолг с петлей на шее
11:20 17.10.2025 (обновлено: 12:27 17.10.2025)
Глава счетной палаты Франции сравнил госдолг с петлей на шее
Глава счетной палаты Франции сравнил госдолг с петлей на шее - РИА Новости, 17.10.2025
Глава счетной палаты Франции сравнил госдолг с петлей на шее
Глава счетной палаты Франции и бывший еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси сравнил раздутый государственный долг с затягивающейся петлей на шее. РИА Новости, 17.10.2025
в мире, франция, пьер московиси, франсуа байру, евросоюз
В мире, Франция, Пьер Московиси, Франсуа Байру, Евросоюз
Глава счетной палаты Франции сравнил госдолг с петлей на шее

Московиси заявил об ухудшении состояния государственных финансов Франции

© AP Photo / Francisco SecoПьер Московиси
Пьер Московиси - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Пьер Московиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 17 окт — РИА Новости. Глава счетной палаты Франции и бывший еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси сравнил раздутый государственный долг с затягивающейся петлей на шее.
"Мы должны поддерживать некоторый финансовый баланс. <…> Состояние наших государственных финансов крайне ухудшилось. <…> На нас накинута своего рода петля вокруг шеи, которая нас душит и мешает финансировать экологический переход, оборону", — сказал он в эфире телеканала TF1.
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отвечает на вопросы членов парламента во время заседания в Национальной ассамблее - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Парламент Франции провалил голосование по вотуму недоверия правительству
Вчера, 12:49
Глава счетной палаты отметил, что у Франции самый большой дефицит бюджета в странах еврозоны — 5,4 процента, а госдолг составляет около трех с половиной триллионов евро. Кроме того, учетная ставка с июня 2024 года выросла почти на полпроцента.
По информации Национального института статистики и экономических исследований, во втором квартале госдолг Франции превысил рекордные 3,4 триллиона евро и достиг 115,6 процента ВВП. Сейчас это третий по величине госдолг в ЕС после Греции и Италии, хотя в 1995-м он равнялся лишь 57,8 процента ВВП.
В начале августа тогдашний премьер-министр Франсуа Байру сообщил, что госдолг каждую секунду увеличивается на пять тысяч евро. Он также напомнил, что в последний раз сбалансированный бюджет Франция получила более полувека назад, в 1974 году. Позже исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо заявил, что Пятая республика еще никогда не была настолько близка к финансовой пропасти.
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
СМИ: новое правительство Франции хочет сэкономить 31 миллиард евро
14 октября, 00:48
 
