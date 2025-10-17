Глава счетной палаты Франции сравнил госдолг с петлей на шее

ПАРИЖ, 17 окт — РИА Новости. Глава счетной палаты Франции и бывший еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси сравнил раздутый государственный долг с затягивающейся петлей на шее.
"Мы должны поддерживать некоторый финансовый баланс. <…> Состояние наших государственных финансов крайне ухудшилось. <…> На нас накинута своего рода петля вокруг шеи, которая нас душит и мешает финансировать экологический переход, оборону", — сказал он в эфире телеканала TF1.
Глава счетной палаты отметил, что у Франции самый большой дефицит бюджета в странах еврозоны — 5,4 процента, а госдолг составляет около трех с половиной триллионов евро. Кроме того, учетная ставка с июня 2024 года выросла почти на полпроцента.
В начале августа тогдашний премьер-министр Франсуа Байру сообщил, что госдолг каждую секунду увеличивается на пять тысяч евро. Он также напомнил, что в последний раз сбалансированный бюджет Франция получила более полувека назад, в 1974 году. Позже исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо заявил, что Пятая республика еще никогда не была настолько близка к финансовой пропасти.
