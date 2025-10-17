Рейтинг@Mail.ru
13:52 17.10.2025 (обновлено: 14:58 17.10.2025)
На здании "России сегодня" появилось фото погибшего военкора РИА Новости
Новости
Фото военкора Ивана Зуева на фасаде здания медиагруппы "Россия сегодня"
Фото погибшего военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева появилось на медиафасаде здания медиагруппы "Россия Сегодня" на Зубовском бульваре в центре Москвы, где он работал. Также у входа в здание медиагруппы появилась фотография Зуева, к ней несут цветы.
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Фото погибшего военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева появилось на медиафасаде здания медиагруппы "Россия Сегодня" на Зубовском бульваре в центре Москвы, где он работал, передает корреспондент РИА Новости.
"Иван Зуев. Военный корреспондент РИА Новости. Пал смертью храбрых в зоне проведения СВО в результате удара украинского дрона. Светлая память", - гласит надпись.
Также у входа в здание медиагруппы появилась фотография Зуева, к ней несут цветы.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тогда же был тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника. В РИА Новости Зуев работал с апреля 2023 года, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Пал смертью храбрых: погиб военкор Иван Зуев
16 октября, 22:33
 
Запорожская областьИван ЗуевЮрий ВойткевичАндрей СтенинПроисшествия
 
 
