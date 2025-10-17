На здании "России сегодня" появилось фото погибшего военкора РИА Новости

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Фото погибшего военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева появилось на медиафасаде здания медиагруппы "Россия Сегодня" на Зубовском бульваре в центре Москвы, где он работал, передает корреспондент РИА Новости.