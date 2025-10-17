https://ria.ru/20251017/foto-2048863514.html
На здании "России сегодня" появилось фото погибшего военкора РИА Новости
На здании "России сегодня" появилось фото погибшего военкора РИА Новости - РИА Новости, 17.10.2025
На здании "России сегодня" появилось фото погибшего военкора РИА Новости
Фото погибшего военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева появилось на медиафасаде здания медиагруппы "Россия Сегодня" на Зубовском бульваре в центре... РИА Новости, 17.10.2025
Фото военкора Ивана Зуева на фасаде здания медиагруппы "Россия сегодня"
Фото погибшего военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева появилось на медиафасаде здания медиагруппы "Россия Сегодня" на Зубовском бульваре в центре Москвы, где он работал. Также у входа в здание медиагруппы появилась фотография Зуева, к ней несут цветы.
