Форум ответственного бизнеса стартовал в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Форум ответственного бизнеса "Со.Знание" стартовал в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.

Участники форума обсудят приоритетные направления развития в области демографии, социальной политики, экологии, корпоративной культуры и партнёрства бизнеса с государством, а также выработают предложения по укреплению роли ответственного бизнеса в развитии страны.

"Международный форум "Со.Знание" вот уже 4 года объединяет представителей бизнеса, власти, научного и образовательного сообщества, общественных организаций, зарубежных партнеров. Он стал одной из центральных российских площадок, где обсуждаются самые актуальные вопросы, связанные с устойчивым развитием нашей страны", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на открытии форума.

Он отметил, что Нижегородская область традиционно уделяет огромное внимание ответственному бизнесу и стимулированию бизнеса к реализации государственной политики и собственных внутренних корпоративных стандартов социальной ответственности. По его словам, сейчас предложено "новое прочтение так называемого ESG подхода (Environmental, Social, Governance – аббревиатура "экология, социальная ответственность, корпоративное управление" - ред)".

Никитин рассказал, что заменившая ESG новая форма ЭКГ (экология, кадры, государство) позволяет "насаживать как на шампур" все самые актуальные задачи, которые ставит президент России, а также конъюнктура и ситуация вокруг нас в текущий момент времени. "Если изначально участниками ЭКГ-рейтинга было около 40 тысяч предпринимателей, то сейчас усилиями всех это уже 7 миллионов", - подчеркнул Никитин.

Он также напомнил, что в начале июня на ЦИПРе состоялась сессия, посвященная развитию ответственного бизнеса, а уже 8 августа был принят закон Нижегородской области о развитии ответственного бизнеса. "Мы стали первым регионом Приволжского федерального округа, который интегрировал в свою правовую систему такой закон", - сказал губернатор Нижегородской области.

По словам организаторов, всего в рамках деловой программы форума состоится более 20 деловых сессий, посвященных обсуждению ключевых вопросов в области экономики, социальной политики, демографии и экологии. Главным событием ЭКГ-форума станет пленарная сессия "Экономическая эффективность и социальная справедливость. Вклад бизнеса в развитие страны", где будут представлены предложения по формированию долгосрочной стратегии ответственного бизнеса в России.