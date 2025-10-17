Рейтинг@Mail.ru
Форум ответственного бизнеса стартовал в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
12:54 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/forum-2048842701.html
Форум ответственного бизнеса стартовал в Нижнем Новгороде
Форум ответственного бизнеса стартовал в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 17.10.2025
Форум ответственного бизнеса стартовал в Нижнем Новгороде
Форум ответственного бизнеса "Со.Знание" стартовал в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T12:54:00+03:00
2025-10-17T12:54:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
глеб никитин
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048840537_0:94:895:597_1920x0_80_0_0_3c44886b04bd53500bea794c9ec9be3c.jpg
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048840537_99:0:895:597_1920x0_80_0_0_ae2d5fd9e09a720fd2d366cbf99b736d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , глеб никитин, нижний новгород
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Глеб Никитин, Нижний Новгород
Форум ответственного бизнеса стартовал в Нижнем Новгороде

Форум ответственного бизнеса "Со.Знание" начал работу в Нижнем Новгороде

© пресс-служба ЭКГ-форума ответственного бизнеса "СО.ЗНАНИЕ"Форум ответственного бизнеса "Со.Знание"
Форум ответственного бизнеса Со.Знание - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© пресс-служба ЭКГ-форума ответственного бизнеса "СО.ЗНАНИЕ"
Форум ответственного бизнеса "Со.Знание". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Форум ответственного бизнеса "Со.Знание" стартовал в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Участники форума обсудят приоритетные направления развития в области демографии, социальной политики, экологии, корпоративной культуры и партнёрства бизнеса с государством, а также выработают предложения по укреплению роли ответственного бизнеса в развитии страны.
"Международный форум "Со.Знание" вот уже 4 года объединяет представителей бизнеса, власти, научного и образовательного сообщества, общественных организаций, зарубежных партнеров. Он стал одной из центральных российских площадок, где обсуждаются самые актуальные вопросы, связанные с устойчивым развитием нашей страны", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на открытии форума.
Он отметил, что Нижегородская область традиционно уделяет огромное внимание ответственному бизнесу и стимулированию бизнеса к реализации государственной политики и собственных внутренних корпоративных стандартов социальной ответственности. По его словам, сейчас предложено "новое прочтение так называемого ESG подхода (Environmental, Social, Governance – аббревиатура "экология, социальная ответственность, корпоративное управление" - ред)".
Никитин рассказал, что заменившая ESG новая форма ЭКГ (экология, кадры, государство) позволяет "насаживать как на шампур" все самые актуальные задачи, которые ставит президент России, а также конъюнктура и ситуация вокруг нас в текущий момент времени. "Если изначально участниками ЭКГ-рейтинга было около 40 тысяч предпринимателей, то сейчас усилиями всех это уже 7 миллионов", - подчеркнул Никитин.
Он также напомнил, что в начале июня на ЦИПРе состоялась сессия, посвященная развитию ответственного бизнеса, а уже 8 августа был принят закон Нижегородской области о развитии ответственного бизнеса. "Мы стали первым регионом Приволжского федерального округа, который интегрировал в свою правовую систему такой закон", - сказал губернатор Нижегородской области.
По словам организаторов, всего в рамках деловой программы форума состоится более 20 деловых сессий, посвященных обсуждению ключевых вопросов в области экономики, социальной политики, демографии и экологии. Главным событием ЭКГ-форума станет пленарная сессия "Экономическая эффективность и социальная справедливость. Вклад бизнеса в развитие страны", где будут представлены предложения по формированию долгосрочной стратегии ответственного бизнеса в России.
Также в рамках мероприятия состоится церемония награждения лидеров ЭКГ-рейтинга Приволжского федерального округа, отражающего достижения компаний в сфере экологии, кадровой политики и партнерства с государством.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаГлеб НикитинНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала