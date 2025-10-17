https://ria.ru/20251017/finljandija-2048941579.html
В Финляндии российский студент получил условный срок за нарушение санкций
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российского студента приговорили в Финляндии к одному году и двум месяцам лишения свободы условно за нарушение санкций, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle.
"Окружной суд Кайнуу приговорил российского студента к условному лишению свободы за тяжкое нарушение санкционного законодательства", - говорится в сообщении.
Суд приговорил его к одному году и двум месяцам лишения свободы условно. Приговор был смягчен, поскольку он оказал содействие следствию. Как уточняет Yle, студент ранее признал, что приобретал товары двойного назначения и вместе с двумя другими лицами переправлял их в Россию
. Как утверждает Yle, среди товаров были дроны, ноутбуки, компьютерные процессоры, смартфоны и лазерные дальномеры на сумму около 140 тысяч евро.
Студент был задержан в апреле 2024 года вместе с двумя гражданами России, которые обучались в финском колледже в Кайнуу.