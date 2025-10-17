Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии российский студент получил условный срок за нарушение санкций - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/finljandija-2048941579.html
В Финляндии российский студент получил условный срок за нарушение санкций
В Финляндии российский студент получил условный срок за нарушение санкций - РИА Новости, 17.10.2025
В Финляндии российский студент получил условный срок за нарушение санкций
Российского студента приговорили в Финляндии к одному году и двум месяцам лишения свободы условно за нарушение санкций, сообщает в пятницу телерадиовещатель... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T17:28:00+03:00
2025-10-17T17:28:00+03:00
россия
финляндия
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_126b750fbf68676b4dec49f0e7850555.jpg
https://ria.ru/20251006/finljandija-2046736295.html
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_87ea512ad175900acec705482cce3b9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финляндия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Финляндия, Санкции в отношении России, В мире
В Финляндии российский студент получил условный срок за нарушение санкций

Yle: в Финляндии студенту из РФ дали год и 2 месяца условно за нарушение санкций

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российского студента приговорили в Финляндии к одному году и двум месяцам лишения свободы условно за нарушение санкций, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle.
"Окружной суд Кайнуу приговорил российского студента к условному лишению свободы за тяжкое нарушение санкционного законодательства", - говорится в сообщении.
Суд приговорил его к одному году и двум месяцам лишения свободы условно. Приговор был смягчен, поскольку он оказал содействие следствию. Как уточняет Yle, студент ранее признал, что приобретал товары двойного назначения и вместе с двумя другими лицами переправлял их в Россию. Как утверждает Yle, среди товаров были дроны, ноутбуки, компьютерные процессоры, смартфоны и лазерные дальномеры на сумму около 140 тысяч евро.
Студент был задержан в апреле 2024 года вместе с двумя гражданами России, которые обучались в финском колледже в Кайнуу.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Финляндия хочет ввести пошлины на весь импорт из России, пишет Reuters
6 октября, 23:44
 
РоссияФинляндияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала