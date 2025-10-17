В Финляндии российский студент получил условный срок за нарушение санкций

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российского студента приговорили в Финляндии к одному году и двум месяцам лишения свободы условно за нарушение санкций, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle.

"Окружной суд Кайнуу приговорил российского студента к условному лишению свободы за тяжкое нарушение санкционного законодательства", - говорится в сообщении.

Суд приговорил его к одному году и двум месяцам лишения свободы условно. Приговор был смягчен, поскольку он оказал содействие следствию. Как уточняет Yle, студент ранее признал, что приобретал товары двойного назначения и вместе с двумя другими лицами переправлял их в Россию . Как утверждает Yle, среди товаров были дроны, ноутбуки, компьютерные процессоры, смартфоны и лазерные дальномеры на сумму около 140 тысяч евро.