В "Россетях" заявили о росте финансирования ремонтной программы

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "Россети" увеличили плановое финансирование ремонтной программы в 2025 году до более чем 119 миллиардов рублей, сообщается в телеграм-канале группы.

Глава "Россетей" Андрей Рюмин выступил на Всероссийском совещании о подготовке к отопительному сезону 2025–2026 годов. Оно состоялось в Москве в рамках форума "Российская энергетическая неделя".

"В этом году мы увеличили финансирование ремонтной программы до 119 миллиардов рублей, что превышает уровень 2024 года более чем на 14%. Работу на объектах ведем в соответствии с графиком. Сейчас компании группы “Россети” завершают работу по задачам, которые непосредственно связаны с зимой", – заявил Рюмин, его слова приводятся в телеграм-канале группы.

Он отметил, что на случай аварийно-восстановительных работ подготовлено порядка 11 тысяч бригад – это более 52 тысяч специалистов, в распоряжении которых находятся 27 тысяч единиц спецтехники. Для электроснабжения потребителей могут быть задействованы почти 8 тысяч резервных источников питания. Во всех сетевых компаниях группы сформированы аварийные запасы оборудования и материалов в соответствии с утвержденными нормативами.

На особом контроле находится ситуации на территориях с высокими рисками нарушений электроснабжения, а также в регионах, где зимой прогнозируются новые максимумы потребления и существует дефицит генерации. При этом в рамках инвестиционной программы "Россети" реализуют проекты, нацеленные на повышение системной надежности. Из крупных – строительство магистральной инфраструктуры на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири, на Юге России.