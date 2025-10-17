Ученые обсудили на фестивале "Фарма - это любовь" фармацевтику будущего

МОСКВА, 17 октября - РИА Новости. Просветительский фестиваль "Фарма — это любовь — 2025" объединил ведущих ученых и студентов для развития фармацевтики будущего, сообщила российская фармацевтическая компания "Промомед", которая является организатором форума.
Фестиваль прошел в пятый раз в Саранске при поддержке Мордовского государственного университета им. Огарева, он собрал более полусотни талантливых студентов и молодых ученых из восьми ведущих фармацевтических и медицинских вузов страны, которые смогли предложить инновационные решения для фармацевтики.
"Мы специально создавали кейсы, которые отражают актуальные вызовы фармацевтической отрасли, чтобы сделать наши знания доступными для молодых специалистов, — отметила медицинский директор "Промомед" Виктория Щербакова. Практические наработки участников фестиваля уже получили положительную оценку экспертов компании.
Особый интерес представили решения, связанные с применением искусственного интеллекта для прогнозирования свойств молекул-кандидатов и разработкой систем доставки мРНК-препаратов: эти направления соответствуют глобальным трендам фармацевтической отрасли и имеют особое значение для развития отечественной фармацевтики, подчеркнули в компании.
"В эпоху всеобщего увлечения искусственным интеллектом мы не должны забывать о нашем собственном. Такой день, как сегодня, доказывает обратное: это время живого человеческого интеллекта, горящих глаз и настоящих исследований. Проекты, которые мы видим, — это уже не студенческие работы, а полноценные профессиональные решения", - заявил глава компании Петр Белый.
"Современный энтузиазм в отношении применения искусственного интеллекта, в том числе в создании лекарств, вполне объясним. Однако принципиально новым является не сам метод, а наличие огромных массивов данных и вычислительных мощностей для их обработки, — отметил, в свою очередь, академик РАН Владимир Поройков.