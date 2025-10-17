Рейтинг@Mail.ru
Ученые обсудили на фестивале "Фарма - это любовь" фармацевтику будущего
21:28 17.10.2025 (обновлено: 21:37 17.10.2025)
Ученые обсудили на фестивале "Фарма - это любовь" фармацевтику будущего
Ученые обсудили на фестивале "Фарма - это любовь" фармацевтику будущего - РИА Новости, 17.10.2025
Ученые обсудили на фестивале "Фарма - это любовь" фармацевтику будущего
Просветительский фестиваль "Фарма — это любовь — 2025" объединил ведущих ученых и студентов для развития фармацевтики будущего, сообщила российская... РИА Новости, 17.10.2025
2025
Новости
саранск, виктория щербакова, промомед, российская академия наук
Саранск, Виктория Щербакова, Промомед, Российская академия наук
Ученые обсудили на фестивале "Фарма - это любовь" фармацевтику будущего

Ученые и студенты обсудили на фестивале фармацевтику будущего

МОСКВА, 17 октября - РИА Новости. Просветительский фестиваль "Фарма — это любовь — 2025" объединил ведущих ученых и студентов для развития фармацевтики будущего, сообщила российская фармацевтическая компания "Промомед", которая является организатором форума.
Фестиваль прошел в пятый раз в Саранске при поддержке Мордовского государственного университета им. Огарева, он собрал более полусотни талантливых студентов и молодых ученых из восьми ведущих фармацевтических и медицинских вузов страны, которые смогли предложить инновационные решения для фармацевтики.
"Мы специально создавали кейсы, которые отражают актуальные вызовы фармацевтической отрасли, чтобы сделать наши знания доступными для молодых специалистов, — отметила медицинский директор "Промомед" Виктория Щербакова. Практические наработки участников фестиваля уже получили положительную оценку экспертов компании.
Особый интерес представили решения, связанные с применением искусственного интеллекта для прогнозирования свойств молекул-кандидатов и разработкой систем доставки мРНК-препаратов: эти направления соответствуют глобальным трендам фармацевтической отрасли и имеют особое значение для развития отечественной фармацевтики, подчеркнули в компании.
"В эпоху всеобщего увлечения искусственным интеллектом мы не должны забывать о нашем собственном. Такой день, как сегодня, доказывает обратное: это время живого человеческого интеллекта, горящих глаз и настоящих исследований. Проекты, которые мы видим, — это уже не студенческие работы, а полноценные профессиональные решения", - заявил глава компании Петр Белый.
"Современный энтузиазм в отношении применения искусственного интеллекта, в том числе в создании лекарств, вполне объясним. Однако принципиально новым является не сам метод, а наличие огромных массивов данных и вычислительных мощностей для их обработки, — отметил, в свою очередь, академик РАН Владимир Поройков.
СаранскВиктория ЩербаковаПромомедРоссийская академия наук
 
 
