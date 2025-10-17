Ученые обсудили на фестивале "Фарма - это любовь" фармацевтику будущего

МОСКВА, 17 октября - РИА Новости. Просветительский фестиваль "Фарма — это любовь — 2025" объединил ведущих ученых и студентов для развития фармацевтики будущего, сообщила российская фармацевтическая компания "Промомед", которая является организатором форума.

Фестиваль прошел в пятый раз в Саранске при поддержке Мордовского государственного университета им. Огарева, он собрал более полусотни талантливых студентов и молодых ученых из восьми ведущих фармацевтических и медицинских вузов страны, которые смогли предложить инновационные решения для фармацевтики.

"Мы специально создавали кейсы, которые отражают актуальные вызовы фармацевтической отрасли, чтобы сделать наши знания доступными для молодых специалистов, — отметила медицинский директор "Промомед" Виктория Щербакова. Практические наработки участников фестиваля уже получили положительную оценку экспертов компании.

Особый интерес представили решения, связанные с применением искусственного интеллекта для прогнозирования свойств молекул-кандидатов и разработкой систем доставки мРНК-препаратов: эти направления соответствуют глобальным трендам фармацевтической отрасли и имеют особое значение для развития отечественной фармацевтики, подчеркнули в компании.

"В эпоху всеобщего увлечения искусственным интеллектом мы не должны забывать о нашем собственном. Такой день, как сегодня, доказывает обратное: это время живого человеческого интеллекта, горящих глаз и настоящих исследований. Проекты, которые мы видим, — это уже не студенческие работы, а полноценные профессиональные решения", - заявил глава компании Петр Белый.