В США разгорелся скандал из-за планируемой эвтаназии двух животных
14:57 17.10.2025 (обновлено: 14:58 17.10.2025)
В США разгорелся скандал из-за планируемой эвтаназии двух животных
В США разгорелся скандал из-за планируемой эвтаназии двух животных
Скандал разгорелся в США из-за планируемой эвтаназии олененка и койота, которых должны усыпить из-за того, что зоозащитники не успели подать необходимые... РИА Новости, 17.10.2025
В США разгорелся скандал из-за планируемой эвтаназии двух животных

Планируемая эвтаназия олененка и койота вызвала скандал в США

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Скандал разгорелся в США из-за планируемой эвтаназии олененка и койота, которых должны усыпить из-за того, что зоозащитники не успели подать необходимые документы, сообщает телеканал Fox News.
"Конгрессвумен от Мичигана Анджела Ригас в четверг присоединилась к двухпартийной группе законодателей, требующих от губернатора Гретхен Уитмер запретить министерству природных ресурсов штата (DNR) эвтаназию двух животных, которых не получится выпустить в дикую природу - спасенного олененка по имени Пинат (Peanut, "арахис" - ред.) и койота Кота, сейчас находящихся у (зоозащитной организации - ред.) Detroit Animal Welfare Group (DAWG)", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Бездомная собака возле мусорного контейнера - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
В Волгоградской области разрешили эвтаназию бездомных животных
24 июля, 15:52
Как объясняет Fox News, согласно законам штата, животные, которые не смогут самостоятельно выжить в дикой природе, либо должны находиться в одобренных образовательных учреждениях, либо должны быть усыплены. Зоозащитники говорят о том, что подали все документы для получения разрешения для того, чтобы оставить у себя животных, однако власти заявляют, что дедлайн был упущен.
В начале ноября прошлого года телеканал NBC News со ссылкой на власти сообщал, что белку Пинат, которую департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк изъял у хозяев вместе с енотом Фредом, усыпили из-за угрозы бешенства. Отмечалось, что в ходе проверки белка укусила одного из служащих департамента. Ее смерть вызвала массовую критику в сети, американский предприниматель Илон Маск также осудил ее усыпление.
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Мэр Магадана выступил за эвтаназию опасных бездомных животных
16 февраля 2024, 11:08
 
СШАМичиганНью-Йорк (город)В миреИлон Маск
 
 
