В США разгорелся скандал из-за планируемой эвтаназии двух животных

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Скандал разгорелся в США из-за планируемой эвтаназии олененка и койота, которых должны усыпить из-за того, что зоозащитники не успели подать необходимые документы, сообщает телеканал Fox News.
"Конгрессвумен от Мичигана Анджела Ригас в четверг присоединилась к двухпартийной группе законодателей, требующих от губернатора Гретхен Уитмер запретить министерству природных ресурсов штата (DNR) эвтаназию двух животных, которых не получится выпустить в дикую природу - спасенного олененка по имени Пинат (Peanut, "арахис" - ред.) и койота Кота, сейчас находящихся у (зоозащитной организации - ред.) Detroit Animal Welfare Group (DAWG)", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Как объясняет Fox News, согласно законам штата, животные, которые не смогут самостоятельно выжить в дикой природе, либо должны находиться в одобренных образовательных учреждениях, либо должны быть усыплены. Зоозащитники говорят о том, что подали все документы для получения разрешения для того, чтобы оставить у себя животных, однако власти заявляют, что дедлайн был упущен.
В начале ноября прошлого года телеканал NBC News со ссылкой на власти сообщал, что белку Пинат, которую департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк изъял у хозяев вместе с енотом Фредом, усыпили из-за угрозы бешенства. Отмечалось, что в ходе проверки белка укусила одного из служащих департамента. Ее смерть вызвала массовую критику в сети, американский предприниматель Илон Маск также осудил ее усыпление.
