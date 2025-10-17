Рейтинг@Mail.ru
СМИ: лидеры ЕС обсудят использование замороженных российских активов - РИА Новости, 17.10.2025
15:20 17.10.2025
СМИ: лидеры ЕС обсудят использование замороженных российских активов
СМИ: лидеры ЕС обсудят использование замороженных российских активов - РИА Новости, 17.10.2025
СМИ: лидеры ЕС обсудят использование замороженных российских активов
Лидеры ЕС на грядущей встрече 23 октября обойдутся лишь призывом к более активным действиям в отношении использования замороженных активов РФ, сообщает... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T15:20:00+03:00
2025-10-17T15:20:00+03:00
в мире
россия
украина
бельгия
антониу кошта
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
россия
украина
бельгия
в мире, россия, украина, бельгия, антониу кошта, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Антониу Кошта, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
СМИ: лидеры ЕС обсудят использование замороженных российских активов

CNBC: лидеры ЕС на встрече обойдутся призывом к действиям в отношении активов РФ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лидеры ЕС на грядущей встрече 23 октября обойдутся лишь призывом к более активным действиям в отношении использования замороженных активов РФ, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на просмотренный документ.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что лидеры стран ЕС на саммите 23 октября обсудят финансирование Киева в предстоящие годы, основанное на заблокированных российских активах.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В ЕК рассказали о плане по замороженным российским активам
16 октября, 17:24
"Главы государств ЕС на встрече на следующей неделе призовут к более быстрым действиям по использованию заблокированных российских активов на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщал, что страны ЕС могут не достичь в конце октября соглашения по предоставлению Украине кредита за счет замороженных российских активов из-за скептицизма Бельгии в отношении плана.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН ранее жестко высказался против предложения о кредите Украине под замороженные российские активы, заявив, что "этого не будет никогда".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Каллас озвучила нюансы по возвращению замороженных российских активов
30 августа, 09:54
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Европарламент призвал ЕС использовать все активы России для кредита Украине
9 октября, 14:01
 
В миреРоссияУкраинаБельгияАнтониу КоштаДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
