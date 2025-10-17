Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве построили более 50 объектов офисной инфраструктуры - РИА Новости, 17.10.2025
11:06 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/efimov-2048804998.html
Ефимов: в Москве построили более 50 объектов офисной инфраструктуры
Ефимов: в Москве построили более 50 объектов офисной инфраструктуры - РИА Новости, 17.10.2025
Ефимов: в Москве построили более 50 объектов офисной инфраструктуры
Свыше 50 объектов офисной и коммерческой инфраструктуры построили в Москве с начала года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T11:06:00+03:00
2025-10-17T11:06:00+03:00
Ефимов: в Москве построили более 50 объектов офисной инфраструктуры

Ефимов: с начала года в Москве возвели более 50 объектов офисной инфраструктуры

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Свыше 50 объектов офисной и коммерческой инфраструктуры построили в Москве с начала года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что сейчас в городе есть высокий спрос на возведение качественной административно-деловой и торгово-развлекательной инфраструктуры. Это относится не только к объектам в центре города, но и в других районах.
"В таких объектах размещают офисы, магазины, точки питания и услуг, парковки, а на прилегающей территории создают парки и скверы. С начала года в столице построили 55 административных и торговых объектов общей площадью более миллиона квадратных метров. Больше всего – 16 офисных и торговых зданий – появилось на западе столицы", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что на западе Москвы построили многофункциональный центр, его площадь составляет 6 тысяч квадратных метров. В свою очередь в Пресненском районе возвели рекреационную зону.
Ранее Сергей Собянин одобрил в городе возведение трех деловых и промышленных объектов.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
