Ефимов: в Москве построили более 50 объектов офисной инфраструктуры

Свыше 50 объектов офисной и коммерческой инфраструктуры построили в Москве с начала года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 17.10.2025
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Свыше 50 объектов офисной и коммерческой инфраструктуры построили в Москве с начала года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что сейчас в городе есть высокий спрос на возведение качественной административно-деловой и торгово-развлекательной инфраструктуры. Это относится не только к объектам в центре города, но и в других районах.
"В таких объектах размещают офисы, магазины, точки питания и услуг, парковки, а на прилегающей территории создают парки и скверы. С начала года в столице построили 55 административных и торговых объектов общей площадью более миллиона квадратных метров. Больше всего – 16 офисных и торговых зданий – появилось на западе столицы", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что на западе Москвы построили многофункциональный центр, его площадь составляет 6 тысяч квадратных метров. В свою очередь в Пресненском районе возвели рекреационную зону.
Ранее Сергей Собянин одобрил в городе возведение трех деловых и промышленных объектов.