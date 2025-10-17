Ефимов: более 2 тысяч человек получили жилье по реновации в СВАО

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Почти 2,3 тысячи человек получили в третьем квартале текущего года квартиры по программе реновации на северо-востоке Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"За третий квартал 2025 года документы на квартиры в новостройках по программе реновации оформили около 2,3 тысячи москвичей из 47 старых домов. Это почти в два раза больше, чем во втором квартале этого года", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении подчеркивается, что переселение по реновации в СВАО уже затронуло 14 районов. В июле-сентябре больше всего договоров на квартиры заключили жители Алтуфьевского района – около 1,2 тысячи человек. В Лианозове новое жилье получили почти 300 москвичей, в Лосиноостровском – более 270.

Всего в новые квартиры по реновации на северо-востоке столицы планируют переселить более 86,5 тысячи горожан из 499 зданий, говорится в сообщении.