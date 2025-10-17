Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: более 2 тысяч человек получили жилье по реновации в СВАО - РИА Новости, 17.10.2025
09:12 17.10.2025
Ефимов: более 2 тысяч человек получили жилье по реновации в СВАО
Ефимов: более 2 тысяч человек получили жилье по реновации в СВАО - РИА Новости, 17.10.2025
Ефимов: более 2 тысяч человек получили жилье по реновации в СВАО
Почти 2,3 тысячи человек получили в третьем квартале текущего года квартиры по программе реновации на северо-востоке Москвы, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 17.10.2025
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: более 2 тысяч человек получили жилье по реновации в СВАО

Ефимов: более 2 тысяч человек получили жилье по реновации в СВАО в III квартале

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Почти 2,3 тысячи человек получили в третьем квартале текущего года квартиры по программе реновации на северо-востоке Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За третий квартал 2025 года документы на квартиры в новостройках по программе реновации оформили около 2,3 тысячи москвичей из 47 старых домов. Это почти в два раза больше, чем во втором квартале этого года", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении подчеркивается, что переселение по реновации в СВАО уже затронуло 14 районов. В июле-сентябре больше всего договоров на квартиры заключили жители Алтуфьевского района – около 1,2 тысячи человек. В Лианозове новое жилье получили почти 300 москвичей, в Лосиноостровском – более 270.
Всего в новые квартиры по реновации на северо-востоке столицы планируют переселить более 86,5 тысячи горожан из 499 зданий, говорится в сообщении.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о том, что началось заселение еще 14 новостроек в рамках программы реновации.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
