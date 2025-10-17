https://ria.ru/20251017/efimov-2048734251.html
Ефимов: более 2 тысяч человек получили жилье по реновации в СВАО
Ефимов: более 2 тысяч человек получили жилье по реновации в СВАО - РИА Новости, 17.10.2025
Ефимов: более 2 тысяч человек получили жилье по реновации в СВАО
Почти 2,3 тысячи человек получили в третьем квартале текущего года квартиры по программе реновации на северо-востоке Москвы, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T09:12:00+03:00
2025-10-17T09:12:00+03:00
2025-10-17T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950579452_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_bd615cb11d08598bc28005fe1adb855a.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950579452_61:0:1274:910_1920x0_80_0_0_1338cd4abd4958141b58a05ed2c1d4ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: более 2 тысяч человек получили жилье по реновации в СВАО
Ефимов: более 2 тысяч человек получили жилье по реновации в СВАО в III квартале
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Почти 2,3 тысячи человек получили в третьем квартале текущего года квартиры по программе реновации на северо-востоке Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За третий квартал 2025 года документы на квартиры в новостройках по программе реновации оформили около 2,3 тысячи москвичей из 47 старых домов. Это почти в два раза больше, чем во втором квартале этого года", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении подчеркивается, что переселение по реновации в СВАО уже затронуло 14 районов. В июле-сентябре больше всего договоров на квартиры заключили жители Алтуфьевского района – около 1,2 тысячи человек. В Лианозове новое жилье получили почти 300 москвичей, в Лосиноостровском – более 270.
Всего в новые квартиры по реновации на северо-востоке столицы планируют переселить более 86,5 тысячи горожан из 499 зданий, говорится в сообщении.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин
рассказал о том, что началось заселение еще 14 новостроек в рамках программы реновации.