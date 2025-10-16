Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 16.10.2025
09:13 16.10.2025 (обновлено: 11:35 16.10.2025)
В Индонезии произошло землетрясение
В Индонезии произошло землетрясение
В мире, Индонезия, Папуа (Индонезия)
Вид на Джакарту с самой высокой точки национального памятника "Монас" на площади Мердека. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 16 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в индонезийской провинции Папуа, сообщило местное сейсмологическое и метеорологическое агентство.
"Эпицентр землетрясения находился в 61 километре к северо-западу от Сарми, Папуа. Глубина составляет 21 километр", — говорится в релизе.
Информации о жертвах или ущербе, причиненном землетрясением, пока нет.
На прошлой неделе мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло у побережья Филиппин. В Индонезии объявляли угрозу цунами для провинций Северный Сулавеси и Папуа.
В Чили произошло землетрясение
