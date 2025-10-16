https://ria.ru/20251016/zemletryasenie-2048536779.html
В Индонезии произошло землетрясение
В Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 16.10.2025
В Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в индонезийской провинции Папуа, сообщило местное сейсмологическое и метеорологическое агентство. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T09:13:00+03:00
2025-10-16T09:13:00+03:00
2025-10-16T11:35:00+03:00
в мире
индонезия
папуа (индонезия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153134/43/1531344322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a725be9dbb91071d700fce7862b63b8.jpg
https://ria.ru/20251015/chili-2048402708.html
индонезия
папуа (индонезия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153134/43/1531344322_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_052f00e15303baf8ce4260ddb771afff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, папуа (индонезия)
В мире, Индонезия, Папуа (Индонезия)
В Индонезии произошло землетрясение
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8
ДЖАКАРТА, 16 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в индонезийской провинции Папуа, сообщило местное сейсмологическое и метеорологическое агентство.
"Эпицентр землетрясения находился в 61 километре к северо-западу от Сарми, Папуа
. Глубина составляет 21 километр", — говорится в релизе.
Информации о жертвах или ущербе, причиненном землетрясением, пока нет.
На прошлой неделе мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло у побережья Филиппин. В Индонезии объявляли угрозу цунами для провинций Северный Сулавеси и Папуа.