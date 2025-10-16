В Индонезии произошло землетрясение

ДЖАКАРТА, 16 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в индонезийской провинции Папуа, сообщило местное сейсмологическое и метеорологическое агентство.

Информации о жертвах или ущербе, причиненном землетрясением, пока нет.

На прошлой неделе мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло у побережья Филиппин. В Индонезии объявляли угрозу цунами для провинций Северный Сулавеси и Папуа.