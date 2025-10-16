"Конец близок". На Западе узнали, на что надеется Зеленский

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что весной-летом 2026 года начнется новый раунд мирных переговоров Москвы и Киева, сообщает Politico со ссылкой на депутатов от партии "Слуга народа", присутствовавших на закрытом совещании по этому вопросу.
Как утверждает Politico, Зеленский рассчитывает, что нынешнее наступление ВС России на востоке станет последним перед перемирием, достигнуть которого "будет непросто". При этом в Киеве крепнет уверенность, что "конец конфликта уже близок".
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Москва предложила Киеву сформировать три рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн. Как отмечал глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, украинская сторона после третьего раунда переговоров решила рассмотреть это предложение. Однако в сентябре российская сторона констатировала паузу в переговорном процессе.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров. Пассивную позицию Украины пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял возможной попыткой Киева продемонстрировать своим спонсорам в Европе и кураторам, что Украина может воевать. При этом представитель Кремля подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.