"Конец близок". На Западе узнали, на что надеется Зеленский

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что весной-летом 2026 года начнется новый раунд мирных переговоров Москвы и Киева, сообщает Politico со ссылкой на депутатов от партии "Слуга народа", присутствовавших на закрытом совещании по этому вопросу.