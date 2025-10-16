Рейтинг@Mail.ru
"Конец близок". На Западе узнали, на что надеется Зеленский
Специальная военная операция на Украине
 
21:06 16.10.2025 (обновлено: 08:32 17.10.2025)
"Конец близок". На Западе узнали, на что надеется Зеленский
Владимир Зеленский считает, что весной-летом 2026 года начнется новый раунд мирных переговоров Москвы и Киева, сообщает Politico со ссылкой на депутатов от... РИА Новости, 17.10.2025
"Конец близок". На Западе узнали, на что надеется Зеленский

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что весной-летом 2026 года начнется новый раунд мирных переговоров Москвы и Киева, сообщает Politico со ссылкой на депутатов от партии "Слуга народа", присутствовавших на закрытом совещании по этому вопросу.
"Стране (Украине. — Прим. ред.) еще предстоит пережить одну суровую зиму, но Зеленский заявил, что, по его мнению, существует реальная возможность перемирия", — говорится в публикации.
Как утверждает Politico, Зеленский рассчитывает, что нынешнее наступление ВС России на востоке станет последним перед перемирием, достигнуть которого "будет непросто". При этом в Киеве крепнет уверенность, что "конец конфликта уже близок".
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Москва предложила Киеву сформировать три рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн. Как отмечал глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, украинская сторона после третьего раунда переговоров решила рассмотреть это предложение. Однако в сентябре российская сторона констатировала паузу в переговорном процессе.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров. Пассивную позицию Украины пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял возможной попыткой Киева продемонстрировать своим спонсорам в Европе и кураторам, что Украина может воевать. При этом представитель Кремля подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.
