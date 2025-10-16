https://ria.ru/20251016/zelenskiy-2048572059.html
СМИ узнали, когда Зеленский прибудет в США на встречу с Трампом
СМИ узнали, когда Зеленский прибудет в США на встречу с Трампом - РИА Новости, 16.10.2025
СМИ узнали, когда Зеленский прибудет в США на встречу с Трампом
Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон за день до запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом, на которой, как утверждают в Киеве, будут... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T11:53:00+03:00
2025-10-16T11:53:00+03:00
2025-10-16T12:07:00+03:00
в мире
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
https://ria.ru/20251016/strakh-2048571732.html
украина
вашингтон (штат)
СМИ узнали, когда Зеленский прибудет в США на встречу с Трампом
AFP: Зеленский прибудет в Вашингтон за день до встречи с Трампом
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон за день до запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом, на которой, как утверждают в Киеве, будут обсуждаться поставки ракет Tomahawk, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальное лицо с Украины.
Ранее Трамп
подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Зеленским
в Белом доме. В свою очередь, Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы снова просить у него дальнобойное оружие.
"Зеленский прибудет в Вашингтон
в четверг накануне переговоров с Трампом... Основной темой встречи Зеленского и Трампа станут ракеты Tomahawk", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
По словам собеседника Франс Пресс, на переговорах также будет подниматься тема поставок зенитных ракетных комплексов Patriot. Чиновник добавил, что Зеленский еще встретится с производителями вооружений для обсуждения старта возможных поставок.
"Но им (производителям - ред.) нужен политический сигнал", - отметил источник агентства.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине
, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин
подчеркивал, что применение Киевом
ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США
. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.