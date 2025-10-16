СМИ узнали, когда Зеленский прибудет в США на встречу с Трампом

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон за день до запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом, на которой, как утверждают в Киеве, будут обсуждаться поставки ракет Tomahawk, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальное лицо с Украины.