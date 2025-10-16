Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, когда Зеленский прибудет в США на встречу с Трампом
11:53 16.10.2025 (обновлено: 12:07 16.10.2025)
СМИ узнали, когда Зеленский прибудет в США на встречу с Трампом
Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон за день до запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом, на которой, как утверждают в Киеве, будут...
СМИ узнали, когда Зеленский прибудет в США на встречу с Трампом

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон за день до запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом, на которой, как утверждают в Киеве, будут обсуждаться поставки ракет Tomahawk, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальное лицо с Украины.
Ранее Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Зеленским в Белом доме. В свою очередь, Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы снова просить у него дальнобойное оружие.
"Зеленский прибудет в Вашингтон в четверг накануне переговоров с Трампом... Основной темой встречи Зеленского и Трампа станут ракеты Tomahawk", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
По словам собеседника Франс Пресс, на переговорах также будет подниматься тема поставок зенитных ракетных комплексов Patriot. Чиновник добавил, что Зеленский еще встретится с производителями вооружений для обсуждения старта возможных поставок.
"Но им (производителям - ред.) нужен политический сигнал", - отметил источник агентства.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
СМИ узнали о страхе ЕС перед встречей Трампа с Зеленским
