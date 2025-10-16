Зеленский избавляется от соперников на фоне выборов, считает аналитик

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский избавляется от соперников на фоне растущих призывов к проведению выборов на Украине, такое мнение высказала политический аналитик Анастасия Пилявская, комментируя лишение экс-мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства.