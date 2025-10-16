Рейтинг@Mail.ru
Зеленский избавляется от соперников на фоне выборов, считает аналитик - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/zelenskij-2048657714.html
Зеленский избавляется от соперников на фоне выборов, считает аналитик
Зеленский избавляется от соперников на фоне выборов, считает аналитик - РИА Новости, 16.10.2025
Зеленский избавляется от соперников на фоне выборов, считает аналитик
Владимир Зеленский избавляется от соперников на фоне растущих призывов к проведению выборов на Украине, такое мнение высказала политический аналитик Анастасия... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T16:20:00+03:00
2025-10-16T16:20:00+03:00
в мире
одесса
украина
владимир зеленский
игорь коваль
служба безопасности украины
spectator
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850781809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_992aea928ca0ee1737ad2c64f984cedc.jpg
https://ria.ru/20251016/ukraina-2048450133.html
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850781809_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_581bc1e94803cb8bf095c905682a9a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, владимир зеленский, игорь коваль, служба безопасности украины, spectator
В мире, Одесса, Украина, Владимир Зеленский, Игорь Коваль, Служба безопасности Украины, Spectator
Зеленский избавляется от соперников на фоне выборов, считает аналитик

Аналитик Пилявская: Зеленский избавляется от соперников на фоне выборов

© AP Photo / Peter NichollsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Peter Nicholls
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский избавляется от соперников на фоне растущих призывов к проведению выборов на Украине, такое мнение высказала политический аналитик Анастасия Пилявская, комментируя лишение экс-мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства.
Соответствующий указ Зеленский подписал 14 октября. Труханов в ответ заявил, что намерен обжаловать это решение в суде и не собирается уезжать из Одессы и вообще с Украины. Со своей стороны, СБУ сообщила, что Труханов лишен гражданства якобы из-за наличия российского паспорта.
"Выбор момента оказался крайне красноречивым. На фоне растущих призывов к проведению выборов Зеленский, похоже, расчищает поле боя от соперников", - написала Пилявская в статье для журнала Spectator. По ее словам, Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства без суда и надлежащей правовой процедуры, что выглядит как "поразительное нападение на демократию".
Ранее в четверг исполняющим обязанности мэра Одессы вместо Труханова стал секретарь городского совета Игорь Коваль.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Испытал новую модель". Зачем Зеленский решил ударить по городам Украины
08:00
 
В миреОдессаУкраинаВладимир ЗеленскийИгорь КовальСлужба безопасности УкраиныSpectator
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала