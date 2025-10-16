https://ria.ru/20251016/zapad-2048621185.html
Путин назвал Запад ненадежным партнером в сфере энергетики
Путин назвал Запад ненадежным партнером в сфере энергетики - РИА Новости, 16.10.2025
Путин назвал Запад ненадежным партнером в сфере энергетики
Элиты западных стран, отказавшись обслуживать энергооборудование РФ, показали, что являются ненадежными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
Путин назвал Запад ненадежным партнером в сфере энергетики
Путин: западные страны показали себя ненадежными партнерами в сфере энергетики