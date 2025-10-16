https://ria.ru/20251016/zamorozki-2048528734.html
Синоптики отметили заморозки в Москве минувшей ночью
Заморозки были отмечены местами в Москве минувшей ночью, в Бутово воздух остывал до минус 1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 16.10.2025
Синоптик Тишковец: ночью в Москве местами были отмечены заморозки