Синоптики отметили заморозки в Москве минувшей ночью

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заморозки были отмечены местами в Москве минувшей ночью, в Бутово воздух остывал до минус 1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В связи с ожидаемым потеплением до конца недели заморозков больше не будет", - заключил синоптик.