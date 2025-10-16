Рейтинг@Mail.ru
Синоптики отметили заморозки в Москве минувшей ночью - РИА Новости, 16.10.2025
07:44 16.10.2025 (обновлено: 07:49 16.10.2025)
Синоптики отметили заморозки в Москве минувшей ночью
Синоптики отметили заморозки в Москве минувшей ночью
общество, москва, строгино, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Строгино, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Синоптики отметили заморозки в Москве минувшей ночью

Люди в морозный день на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заморозки были отмечены местами в Москве минувшей ночью, в Бутово воздух остывал до минус 1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве минувшей ночью на главной метеостанции, ВДНХ, минимальная температура воздуха понизилась до плюс 1,3, в Тушине было плюс 2,2, в Строгино - плюс 3, на Балчуге плюс 3,6, и только в Бутово зафиксированы заморозки до минус 1 градуса", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что заморозки были зафиксированы и в Подмосковье. Холоднее всего было в Волоколамске - минус 0,6 и Электростали - минус 0,8 градуса.
"В связи с ожидаемым потеплением до конца недели заморозков больше не будет", - заключил синоптик.
ОбществоМоскваСтрогиноМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковет
 
 
