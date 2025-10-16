Экс-замгубернатора Челябинской области продлили арест

ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт – РИА Новости. Суд на два месяца продлил арест бывшему замгубернатора Челябинской области Александру Уфимцеву, объявленному в 2018 году в международный розыск за мошенничество, задержанному в аэропорту и помещенному под стражу в августе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального райсуда Челябинска.

Как сообщал СК РФ , в аэропорту в Челябинской области в августе при попытке пересечь границу был задержан бывший замгубернатора региона Александр Уфимцев, объявленный в международный розыск по обвинению в мошенничестве. Правоохранители поясняли, что ранее ему было заочно предъявлено обвинение, заочно избран арест, после задержания его поместили в изолятор.

"Суд сегодня продлил Уфимцеву меру пресечения в виде ареста на 2 месяца", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, с 2009 по 2010 год Уфимцев и трое соучастников обманом на безвозмездной основе приобрели право пользования лесным участком в охранной зоне памятника природы Челябинской области на озере Увильды. Они организовали заключение договора бессрочного пользования между главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением, по которому участок площадью пять гектаров предоставлялся для строительства детского оздоровительного лагеря. В ведомстве подчеркивали, что подельники решили построить там жилые дома для отдыха. Фигуранты возвели коттеджные постройки, оформили дома и земельный участок в собственность на подконтрольное юрлицо, а затем продали.

В ходе предварительного следствия сделки о переходе прав собственности на земельный участок по судебному решению признаны недействительными, а коттеджные постройки были снесены. Благодаря принятым следователем СК мерам земельный участок возвращен в собственность государства, добавляли в СК РФ.