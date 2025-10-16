Рейтинг@Mail.ru
Экс-замгубернатора Челябинской области продлили арест - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/zamgubernator-2048566403.html
Экс-замгубернатора Челябинской области продлили арест
Экс-замгубернатора Челябинской области продлили арест - РИА Новости, 16.10.2025
Экс-замгубернатора Челябинской области продлили арест
Суд на два месяца продлил арест бывшему замгубернатора Челябинской области Александру Уфимцеву, объявленному в 2018 году в международный розыск за... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T11:40:00+03:00
2025-10-16T11:40:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20251016/merpokazaniya-2048559262.html
https://ria.ru/20251016/prokuratura-2048556721.html
челябинская область
россия
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, россия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Россия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-замгубернатора Челябинской области продлили арест

Суд продлил арест экс-замгубернатора Челябинской области Уфимцеву на два месяца

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт – РИА Новости. Суд на два месяца продлил арест бывшему замгубернатора Челябинской области Александру Уфимцеву, объявленному в 2018 году в международный розыск за мошенничество, задержанному в аэропорту и помещенному под стражу в августе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального райсуда Челябинска.
Как сообщал СК РФ, в аэропорту в Челябинской области в августе при попытке пересечь границу был задержан бывший замгубернатора региона Александр Уфимцев, объявленный в международный розыск по обвинению в мошенничестве. Правоохранители поясняли, что ранее ему было заочно предъявлено обвинение, заочно избран арест, после задержания его поместили в изолятор.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Экс-замминистра по строительству ДНР не давала показаний против Иванова
11:19
"Суд сегодня продлил Уфимцеву меру пресечения в виде ареста на 2 месяца", - сказала собеседница агентства.
По данным следствия, с 2009 по 2010 год Уфимцев и трое соучастников обманом на безвозмездной основе приобрели право пользования лесным участком в охранной зоне памятника природы Челябинской области на озере Увильды. Они организовали заключение договора бессрочного пользования между главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением, по которому участок площадью пять гектаров предоставлялся для строительства детского оздоровительного лагеря. В ведомстве подчеркивали, что подельники решили построить там жилые дома для отдыха. Фигуранты возвели коттеджные постройки, оформили дома и земельный участок в собственность на подконтрольное юрлицо, а затем продали.
В ходе предварительного следствия сделки о переходе прав собственности на земельный участок по судебному решению признаны недействительными, а коттеджные постройки были снесены. Благодаря принятым следователем СК мерам земельный участок возвращен в собственность государства, добавляли в СК РФ.
По сообщению СК, дело против трех обвиняемых в мошенничестве ранее было направлено в суд, а экс-замгубернатора скрылся от правоохранителей, в связи с чем в 2018 году был объявлен в международный розыск.
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Прокуратура пресекла вывод почти 18,5 миллиардов рублей из ГК "Домодедово"
11:06
 
ПроисшествияЧелябинская областьРоссияЧелябинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала