В Тюмени задержали аферистку, обманувшую 20 семей

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Полиция задержала в Тюмени женщину, которая обманула 20 семей в Крыму и еще нескольких регионах России, предлагая услуги суррогатного материнства, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Оперативными сотрудниками МВД по Республике Крым совместно с коллегами из Тюменской области и следователями СУ УМВД России по г. Симферополю задержана подозреваемая в серии мошенничеств, связанных с суррогатным материнством... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Аналогичные уголовные дела были возбуждены еще в ряде регионов. В настоящее время все они соединены в одно производство. Опрошено порядка 20 семей, которые перевели злоумышленнице свои денежные средства", - сообщила Волк в Telegram-канале.
В Москве арестовали афериста, годами обманывавшего знакомых
14 октября, 19:00
По ее словам, пострадавшие семьи, решив воспользоваться услугами суррогатной матери, оплачивали аферистке из Тюмени медицинские анализы и другие расходы, а также проезд к месту проживания. "Однако перед приездом сообщала им о наличии противопоказаний к процедуре переноса эмбриона, после чего переставала выходить на связь", - сказала Волк.
Как выяснили оперативники, женщина ранее действительно оказывала такую услугу.
"В 2024 году в полицию города Симферополя обратился местный житель, который заявил о противоправных действиях в отношении его семьи. Супруги, решив воспользоваться услугами суррогатной матери, перевели жительнице Тюмени на подготовительный этап в общей сложности более 340 тысяч рублей. Аферистка получала деньги для оплаты медицинских анализов и прочие расходы и даже присылала чеки, которые впоследствии оказались поддельными", - отмечается в сообщении.
Женщине предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. "Имеются основания полагать, что задержанная может быть причастна к серии аналогичных преступлений", - заключила Волк.
Экс-депутата горсовета Новосибирска будут судить за мошенничество
13 октября, 06:16