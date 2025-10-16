Рейтинг@Mail.ru
На подстанции в Волгоградской области тушат возгорание от обломков БПЛА - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:50 16.10.2025 (обновлено: 07:02 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/vozgaranie-2048526045.html
На подстанции в Волгоградской области тушат возгорание от обломков БПЛА
На подстанции в Волгоградской области тушат возгорание от обломков БПЛА - РИА Новости, 16.10.2025
На подстанции в Волгоградской области тушат возгорание от обломков БПЛА
Возгорание тушат на территории подстанции ЛЭП "Балашовская" в Новониколаевском районе Волгоградской области после отражения массированной атаки БПЛА на регион,... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T06:50:00+03:00
2025-10-16T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новониколаевский район
волгоградская область
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
https://ria.ru/20251016/bespilotniki-2048525513.html
новониколаевский район
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новониколаевский район, волгоградская область, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новониколаевский район, Волгоградская область, Андрей Бочаров
На подстанции в Волгоградской области тушат возгорание от обломков БПЛА

В Волгоградской области после падения обломков БПЛА загорелась подстанция

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Возгорание тушат на территории подстанции ЛЭП "Балашовская" в Новониколаевском районе Волгоградской области после отражения массированной атаки БПЛА на регион, ремонтные службы уже восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов, сообщили в правительстве региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
"В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП "Балашовская" зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов.
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
ПВО отразила атаку БПЛА на энергоинфраструктуру Волгоградской области
06:42
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовониколаевский районВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала