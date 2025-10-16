https://ria.ru/20251016/vozgaranie-2048526045.html
На подстанции в Волгоградской области тушат возгорание от обломков БПЛА
На подстанции в Волгоградской области тушат возгорание от обломков БПЛА - РИА Новости, 16.10.2025
На подстанции в Волгоградской области тушат возгорание от обломков БПЛА
Возгорание тушат на территории подстанции ЛЭП "Балашовская" в Новониколаевском районе Волгоградской области после отражения массированной атаки БПЛА на регион,... РИА Новости, 16.10.2025
На подстанции в Волгоградской области тушат возгорание от обломков БПЛА
В Волгоградской области после падения обломков БПЛА загорелась подстанция