На подстанции в Волгоградской области тушат возгорание от обломков БПЛА

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Возгорание тушат на территории подстанции ЛЭП "Балашовская" в Новониколаевском районе Волгоградской области после отражения массированной атаки БПЛА на регион, ремонтные службы уже восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов, сообщили в правительстве региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.