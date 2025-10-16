Рейтинг@Mail.ru
Киселев рассказал о состоянии раненого военкора РИА Новости Войткевича - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 16.10.2025 (обновлено: 23:51 16.10.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20251016/voytkevich-2048739007.html
Киселев рассказал о состоянии раненого военкора РИА Новости Войткевича
Киселев рассказал о состоянии раненого военкора РИА Новости Войткевича - РИА Новости, 16.10.2025
Киселев рассказал о состоянии раненого военкора РИА Новости Войткевича
РИА Новости РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T23:02:00+03:00
2025-10-16T23:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий киселев
риа новости
происшествия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576937101_0:53:3080:1786_1920x0_80_0_0_4a1925e317a0b3f5c54596ecea443de7.jpg
https://ria.ru/20251016/ukraina-2048734481.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576937101_186:0:2761:1931_1920x0_80_0_0_108d8571ea67e4bffc7971466c861771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий киселев, риа новости, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Киселев, РИА Новости, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
Киселев рассказал о состоянии раненого военкора РИА Новости Войткевича

Киселев: у военкора РИА Новости Войткевича тяжелое ранение, но угрозы жизни нет

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИА Новости
У ВОЕНКОРА РИА НОВОСТИ ВОЙТКЕВИЧА ТЯЖЕЛОЕ РАНЕНИЕ, НО ЖИЗНИ НИЧЕГО НЕ УГРОЖАЕТ - КИСЕЛЕВ
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Журналисты давно стали мишенью для киевского терроризма, заявила Захарова
Вчера, 22:25
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий КиселевРИА НовостиПроисшествияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала