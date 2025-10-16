Рейтинг@Mail.ru
В МО урегулировали патриотическое воспитание - РИА Новости, 16.10.2025
15:17 16.10.2025
В МО урегулировали патриотическое воспитание
В Подмосковье усилили значимость патриотического воспитания посредством принятия областным парламентомновых нормативных положений. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 16.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
VIII Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.В Подмосковье усилили значимость патриотического воспитания посредством принятия областным парламентомновых нормативных положений. Об этом сообщил 360.ru.
Законодательно были утверждены дополнительные формулировки, касающиеся трактовки духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, а также предусмотрено расширение круга участников этой работы за счет привлечения членов молодежных и спортивных организаций, уточнили в Мособлдуме.
Принятыми поправками обозначены конкретные цели и задачи патриотического воспитания, ориентированные на сохранение и укрепление национальных ценностей, мотивацию к учебе в специализированных кадетских школах. Разработка методических рекомендаций для образовательных учреждений возложена на министерство информационной и молодежной политики Московской области.
 
