В МО урегулировали патриотическое воспитание

Законодательно были утверждены дополнительные формулировки, касающиеся трактовки духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, а также предусмотрено расширение круга участников этой работы за счет привлечения членов молодежных и спортивных организаций, уточнили в Мособлдуме.