Воробьев: Подмосковье уделяет внимание развитию парков в регионе

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Подмосковье уделяет большое внимание развитию парков и лесопарков в регионе, за последние девять их число выросло в девять раз – до 216, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так, в Люберцах завершено благоустройство парка "Дружба". Работы по обновлению прибрежной зоны вокруг озера Черное велись с 2024 года совместными усилиями Подмосковья и Москвы в соответствии с задачами нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Территория расположена на границе области и столицы, которые теперь соединяет новый пешеходный мост.

"Теперь у жителей Люберец и столицы есть общее комфортное пространство для прогулок и отдыха, а путь из микрорайона Зенино до метро Некрасовка стал быстрее на 15 минут. Длина моста – почти 600 метров, он оборудован подсветкой, а в парке организован круговой маршрут для велосипедистов и пешеходов. В парке есть детские и спортивные площадки, смотровые с панорамными видами на озеро, зоны для пикника и отдыха, амфитеатры, деревянные настилы и шезлонги", – приводит пресс-служба губернатора и правительства региона слова Воробьева.

Он отметил, что посещаемость подмосковных парков растет, и их стараются делать комфортнее.

"За последние девять лет количество парков и лесопарков в регионе увеличилось в девять раз – сейчас их уже 216. “Дружба” – один из знаковых наших проектов в этом году, до конца осени откроем еще три лесопарка – в Мытищах, Люберцах и Орехово-Зуевском округах", – заявил глава Подмосковья.

Общая площадь парка "Дружба" – более 41 гектара, из которых 23 гектара занимает само озеро, а остальная часть – прибрежная зона.

"Здесь уложили новое покрытие для пеших прогулок, а склоны укрепили с помощью габионов. Вдоль берега проложили экотропу протяженностью 670 метров. На всей территории высадили деревья и кустарники. Для безопасности и комфорта посетителей по периметру оборудовали современную систему освещения, установили видеокамеры “Безопасный регион”", – отмечается в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Для любителей активного образа жизни в парке оборудовали воркаут-зону, скейтпарк, теннисные корты, шахматные столы, а также универсальную спортивную площадку, где можно играть в футбол, баскетбол, волейбол.

Также там сделали тихую зону со скамейками и перголами. Помимо этого, для посетителей оборудовали смотровые площадки с панорамными видами на озеро.

На территории парка появилось шесть амфитеатров, которые позволят проводить разнообразные мероприятия на открытом воздухе: от концертов и театральных представлений до кинопоказов и мастер-классов. Объекты оснащены необходимым оборудованием, включая современными сценическими площадками и удобными местами для зрителей.