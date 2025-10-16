https://ria.ru/20251016/voennye-2048598329.html
Российские военные знают, что делают, заявил Песков
Военные РФ знают, что делают, ими делается все для обеспечения интересов страны и продолжения СВО до выполнения задач, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
безопасность
вооруженные силы рф
Российские военные знают, что делают, заявил Песков
