Российские военные знают, что делают, заявил Песков
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 16.10.2025 (обновлено: 13:33 16.10.2025)
Российские военные знают, что делают, заявил Песков
Российские военные знают, что делают, заявил Песков - РИА Новости, 16.10.2025
Российские военные знают, что делают, заявил Песков
Военные РФ знают, что делают, ими делается все для обеспечения интересов страны и продолжения СВО до выполнения задач, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
безопасность
вооруженные силы рф
дмитрий песков, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные знают, что делают, заявил Песков

Песков: ВС РФ делают все для обеспечения интересов страны

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Военные РФ знают, что делают, ими делается все для обеспечения интересов страны и продолжения СВО до выполнения задач, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наши военные знают, что делают. Делается все, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и интересы нашей страны. Делается всё в настоящий момент для продолжения специальной военной операции до выполнения всех поставленных целей и задач", - сказал Песков журналистам.
Российские военнослужащие
Российские военные без единого выстрела обезвредили группу боевиков ВСУ
14 октября, 00:03
 
Специальная военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Россия
Безопасность
Вооруженные силы РФ
 
 
