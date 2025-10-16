https://ria.ru/20251016/voennye-2048580627.html
Российские военные уничтожили пусковую установку Patriot на Украине
Российские военные уничтожили пусковую установку Patriot на Украине
Российские военные уничтожили пусковую установку Patriot на Украине
ВС РФ уничтожили кабину управления и пусковую установку зенитного ракетного комплекса Patriot, нанесли удары по энергообъектам, питающим предприятия ВПК... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T12:12:00+03:00
2025-10-16T12:12:00+03:00
2025-10-16T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
спецоперация
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
россия
Новости
ru-RU
украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили пусковую установку Patriot на Украине
МО РФ: ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку Patriot ВСУ