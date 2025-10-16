Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили пусковую установку Patriot на Украине - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 16.10.2025 (обновлено: 12:19 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/voennye-2048580627.html
Российские военные уничтожили пусковую установку Patriot на Украине
Российские военные уничтожили пусковую установку Patriot на Украине - РИА Новости, 16.10.2025
Российские военные уничтожили пусковую установку Patriot на Украине
ВС РФ уничтожили кабину управления и пусковую установку зенитного ракетного комплекса Patriot, нанесли удары по энергообъектам, питающим предприятия ВПК... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T12:12:00+03:00
2025-10-16T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
спецоперация
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044110405_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_620a678f3e3dd1ebe066ad69c0a8c8b7.jpg
https://ria.ru/20251016/udarr-2048581012.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044110405_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_08c9630307b25463e57454099ec9de7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили пусковую установку Patriot на Украине

МО РФ: ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку Patriot ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ВС РФ уничтожили кабину управления и пусковую установку зенитного ракетного комплекса Patriot, нанесли удары по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах", - говорится в сообщение.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Россия нанесла удар возмездия в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты
дополняется ...
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСпецоперацияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала