Украинские боевики тайно обучают поляков защите от дронов, сообщают СМИ - РИА Новости, 16.10.2025
11:38 16.10.2025
Украинские боевики тайно обучают поляков защите от дронов, сообщают СМИ
Украинские военные тайно обучают польских коллег действиям по защите от атак дронов, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 16.10.2025
ВАРШАВА, 16 окт – РИА Новости. Украинские военные тайно обучают польских коллег действиям по защите от атак дронов, сообщает радиостанция RMF FM.
"Польская армия засекретила подробности организованных украинскими военными учений по системам защиты от дронов. Такие учения уже проводятся на основании соглашения, подписанного месяц назад в Киеве главой министерства национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, обучение проводится тайно, так как "речь идет о безопасности украинских операторов, а также военнослужащих, участвующих в этих занятиях". "Поэтому в тайне останутся места расположения полигонов, на которых ведется обучение", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, обучение проходит не только в Польше и не только для польских военных.
"Занятия проходят не только в Польше, но и в Германии. Ими руководят десятки инструкторов, приехавших с Украины. В них принимают участие не только поляки", - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные по приглашению Владимира Зеленского поедут на Украину учиться сбивать дроны. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что военнослужащие ВСУ, вероятно, будут обучать польских военных борьбе с беспилотниками в учебном центре НАТО в Польше, где "более безопасно", чем на территории Украины.
