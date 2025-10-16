https://ria.ru/20251016/ugol-2048615898.html
Путин оценил долю угля в мировом энергобалансе
2025-10-16T14:30:00+03:00
2025-10-16T14:30:00+03:00
2025-10-16T15:00:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
российская энергетическая неделя — 2025
россия
экономика, россия, владимир путин, российская энергетическая неделя — 2025
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе, заявил президент России Владимир Путин.
"Несмотря на негативные прогнозы отдельных экспертов, уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе", - сказал Путин
на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
