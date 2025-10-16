Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил долю угля в мировом энергобалансе - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 16.10.2025 (обновлено: 15:00 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/ugol-2048615898.html
Путин оценил долю угля в мировом энергобалансе
Путин оценил долю угля в мировом энергобалансе - РИА Новости, 16.10.2025
Путин оценил долю угля в мировом энергобалансе
Уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T14:30:00+03:00
2025-10-16T15:00:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025560151_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1833fb8ac63f39994092b693c06158be.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048615296.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025560151_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b05b31cf1292c11aa75fc0c4a5588434.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, российская энергетическая неделя — 2025
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российская энергетическая неделя — 2025
Путин оценил долю угля в мировом энергобалансе

Путин: уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУголь
Уголь - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Уголь . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе, заявил президент России Владимир Путин.
"Несмотря на негативные прогнозы отдельных экспертов, уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей
14:29
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала