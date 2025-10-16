Глава Новороссийска Андрей Кравченко и и.о. министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков во время рабочей поездки

Штриков и Кравченко оценили участок под здание для спасателей Новороссийска

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава Новороссийска Андрей Кравченко принял участие в объезде вместе с и.о. министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергеем Штриковым, в Южном районе города они осмотрели земельный участок, который определили под строительство зданий аварийно-спасательного отряда "Кубань-СПАС", сообщает пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что создать этот объект предложил губернатору края Вениамину Кондратьеву сотрудник новороссийской "Службы спасения" во время визита главы региона в город-герой.

"При благоустройстве участка максимально сохраним существующие зеленые насаждения. Проект самого здания находится в стадии разработки. Открытие филиала для краевых спасателей необходимо для привлечения новых специалистов и укрепления городского спасательного подразделения", – отметил глава Новороссийска, его слова приводит пресс-служба.

Штриков также осмотрел ход работ по восстановлению дома на улице Шевченко. На объекте начали замену стропильной системы, кровельного покрытия и частичный ремонт отопительной системы.