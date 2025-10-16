https://ria.ru/20251016/uchastok-2048645515.html
Штриков и Кравченко оценили участок под здание для спасателей Новороссийска
Штриков и Кравченко оценили участок под здание для спасателей Новороссийска
Штриков и Кравченко оценили участок под здание для спасателей Новороссийска
Глава Новороссийска Андрей Кравченко принял участие в объезде вместе с и.о. министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергеем Штриковым, в Южном районе города они...
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава Новороссийска Андрей Кравченко принял участие в объезде вместе с и.о. министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергеем Штриковым, в Южном районе города они осмотрели земельный участок, который определили под строительство зданий аварийно-спасательного отряда "Кубань-СПАС", сообщает пресс-служба горадминистрации.
Отмечается, что создать этот объект предложил губернатору края Вениамину Кондратьеву сотрудник новороссийской "Службы спасения" во время визита главы региона в город-герой.
"При благоустройстве участка максимально сохраним существующие зеленые насаждения. Проект самого здания находится в стадии разработки. Открытие филиала для краевых спасателей необходимо для привлечения новых специалистов и укрепления городского спасательного подразделения", – отметил глава Новороссийска, его слова приводит пресс-служба.
Штриков также осмотрел ход работ по восстановлению дома на улице Шевченко. На объекте начали замену стропильной системы, кровельного покрытия и частичный ремонт отопительной системы.
"В середине ноября кровля будет накрыта металлопрофилем. В ближайшее время произведут замену еще двух стеклопакетов, восьмиоконных блоков, шести блоков остекления балконов и монтаж четырех балконных блоков", – уточнил Кравченко.