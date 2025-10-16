Рейтинг@Mail.ru
Участники "Русского лото" с 2014 года выиграли более 80 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.10.2025
08:35 16.10.2025 (обновлено: 09:28 16.10.2025)
Участники "Русского лото" с 2014 года выиграли более 80 миллиардов рублей
Участники "Русского лото" с 2014 года выиграли более 80 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.10.2025
Участники "Русского лото" с 2014 года выиграли более 80 миллиардов рублей
Начиная с 2014 года, когда все лотереи в России стали государственными, участники розыгрышей "Русского лото" выиграли более 80 миллиардов рублей, рассказали РИА РИА Новости, 16.10.2025
РИА Новости
Новости
Участники "Русского лото" с 2014 года выиграли более 80 миллиардов рублей

Сумма призового фонда в "Русском лото" с 2014 года составила более 80 млрд руб

Пункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пункт продажи лотерейных билетов. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Начиная с 2014 года, когда все лотереи в России стали государственными, участники розыгрышей "Русского лото" выиграли более 80 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
«
"Совокупная сумма разыгранного призового фонда в "Русском лото" с 2014 года составила более 80 миллиардов рублей, из которых за последний год участники выиграли почти 12 миллиардов рублей", - рассказали в компании.
В целом, уточнили там, первый тираж "Русского лото" прошел 31 год назад, 16 октября 1994 года, в эфире телеканала РТР. Однако официальный подсчет ведется именно с 2014 года, когда все лотереи стали государственными.
С 2014 года в лотерее стали выигрышными почти 460 миллионов билетов, появилось 4 лотерейных миллиардера и более 3,8 тысячи миллионеров.
За год, с 16 октября 2024 года по 16 октября 2025 года, выигрышными стали почти 53 миллиона билетов, а лотерейными миллионерами стали 495 человек.
