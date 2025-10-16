Участники "Русского лото" с 2014 года выиграли более 80 миллиардов рублей

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Начиная с 2014 года, когда все лотереи в России стали государственными, участники розыгрышей "Русского лото" выиграли более 80 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".

« "Совокупная сумма разыгранного призового фонда в "Русском лото" с 2014 года составила более 80 миллиардов рублей, из которых за последний год участники выиграли почти 12 миллиардов рублей", - рассказали в компании.

В целом, уточнили там, первый тираж "Русского лото" прошел 31 год назад, 16 октября 1994 года, в эфире телеканала РТР . Однако официальный подсчет ведется именно с 2014 года, когда все лотереи стали государственными.

С 2014 года в лотерее стали выигрышными почти 460 миллионов билетов, появилось 4 лотерейных миллиардера и более 3,8 тысячи миллионеров.