МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украинское руководство потеряло всякий стыд, требуя все больше поддержки у стран НАТО, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«
"Киев теперь требует от НАТО покрыть половину своего оборонного бюджета в размере 120 миллиардов долларов <…> Они действительно бесстыжие", — написал он.
В начале августа Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на 2 миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.