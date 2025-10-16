Рейтинг@Mail.ru
Бесстыжая выходка Шмыгаля в Брюсселе возмутила журналиста - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:11 16.10.2025 (обновлено: 02:01 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/trebovaniya-2048510154.html
Бесстыжая выходка Шмыгаля в Брюсселе возмутила журналиста
Бесстыжая выходка Шмыгаля в Брюсселе возмутила журналиста - РИА Новости, 16.10.2025
Бесстыжая выходка Шмыгаля в Брюсселе возмутила журналиста
Украинское руководство потеряло всякий стыд, требуя все больше поддержки у стран НАТО, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T01:11:00+03:00
2025-10-16T02:01:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
чей боуз
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029760712_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_c6b6b3f78048006e13c151ce8b00c762.jpg
https://ria.ru/20251016/orban-2048507057.html
https://ria.ru/20251016/ssha-2048509660.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029760712_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_92d1ea4a4d4d06d3941aa0ebc9b696a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, чей боуз, марк рютте, нато
В мире, Украина, Россия, США, Чей Боуз, Марк Рютте, НАТО
Бесстыжая выходка Шмыгаля в Брюсселе возмутила журналиста

Боуз: требования Шмыгаля к партнерам Украины перешли все границы

© AP Photo / Vadym SarakhanДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украинское руководство потеряло всякий стыд, требуя все больше поддержки у стран НАТО, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«
"Киев теперь требует от НАТО покрыть половину своего оборонного бюджета в размере 120 миллиардов долларов <…> Они действительно бесстыжие", — написал он.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Орбан рассказал, кто мешает установить мир на Украине
00:04
Выступая вчера на пресс-конференции министров обороны стран НАТО в Брюсселе, Шмыгаль призвал каждого союзника Украины выделить не менее 0,25% их ВВП на нужды ВСУ.
В начале августа Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на 2 миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
СМИ: Трамп вывел из себя украинцев перед встречей с Зеленским
00:58
 
В миреУкраинаРоссияСШАЧей БоузМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала