МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Ответ России на поставку ракет "Томагавк" будет эффективным, пишет The National Interest.
"Томагавки" могут быть перехвачены российской ПВО — и будут. Это не просто предположение. Это было убедительно продемонстрировано более 25 лет назад, и с тех пор российские системы ПВО стали еще более совершенными", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявлял, что российский ответ на разговоры о передаче ракет Tomahawk Киеву - это усиление системы ПВО
В статье отмечается, что российская техника уже сбивала "Томагавки". Это удалось сербской армии в 1999 году, когда администрация Клинтона подключила вооруженные силы США к операции "Союзная сила", пишет издание.
Сегодня у российских военных есть несколько уровней перехватчиков, которые работают вместе для обнаружения и уничтожения такого оружия
В начале недели Дональд Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с главой Белого дома. На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.