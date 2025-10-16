Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за сигнала России по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 16.10.2025 (обновлено: 12:50 16.10.2025)
На Западе забили тревогу из-за сигнала России по Украине
На Западе забили тревогу из-за сигнала России по Украине - РИА Новости, 16.10.2025
На Западе забили тревогу из-за сигнала России по Украине
Ответ России на поставку ракет "Томагавк" будет эффективным, пишет The National Interest. "Томагавки" могут быть перехвачены российской ПВО — и будут. Это не... РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев
На Западе забили тревогу из-за сигнала России по Украине

TNI: ответ России на поставку Украине Томагавков будет эффективным

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins IIIЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Ответ России на поставку ракет "Томагавк" будет эффективным, пишет The National Interest.

"Томагавки" могут быть перехвачены российской ПВО — и будут. Это не просто предположение. Это было убедительно продемонстрировано более 25 лет назад, и с тех пор российские системы ПВО стали еще более совершенными", — говорится в публикации.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Сикорский сделал дерзкий выпад в адрес России
11:27

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявлял, что российский ответ на разговоры о передаче ракет Tomahawk Киеву - это усиление системы ПВО


В статье отмечается, что российская техника уже сбивала "Томагавки". Это удалось сербской армии в 1999 году, когда администрация Клинтона подключила вооруженные силы США к операции "Союзная сила", пишет издание.

Сегодня у российских военных есть несколько уровней перехватчиков, которые работают вместе для обнаружения и уничтожения такого оружия

В начале недели Дональд Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с главой Белого дома. На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Зеленскому предложили новый план перед встречей с Трампом
08:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиев
 
 
