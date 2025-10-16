Рейтинг@Mail.ru
Нижегородские волонтеры передали внедорожник землякам-бойцам СВО - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:21 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/svo-2048583898.html
Нижегородские волонтеры передали внедорожник землякам-бойцам СВО
Нижегородские волонтеры передали внедорожник землякам-бойцам СВО - РИА Новости, 16.10.2025
Нижегородские волонтеры передали внедорожник землякам-бойцам СВО
Нижегородские волонтеры передали отечественный внедорожник, подготовленный к работе в сложных полевых условиях, землякам, участвующим в специальной военной... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T12:21:00+03:00
2025-10-16T12:21:00+03:00
надежные люди
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048580163_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_dbe079c37e6df768d84834af339ad31a.jpg
https://ria.ru/20251015/svo-2048341446.html
https://ria.ru/20251014/svo-2048228544.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048580163_101:0:1236:851_1920x0_80_0_0_5f7dcccf03e6dbe26eb7b0f45c128c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область
Надежные люди, Нижегородская область
Нижегородские волонтеры передали внедорожник землякам-бойцам СВО

Нижегородские волонтеры передали отечественный внедорожник на СВО

© Фото : Волонтерский центр Нижегородской областиНижегородские волонтеры передали внедорожник землякам-бойцам СВО
Нижегородские волонтеры передали внедорожник землякам-бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : Волонтерский центр Нижегородской области
Нижегородские волонтеры передали внедорожник землякам-бойцам СВО
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Нижегородские волонтеры передали отечественный внедорожник, подготовленный к работе в сложных полевых условиях, землякам, участвующим в специальной военной операции, сообщает Волонтерский центр Нижегородской области.
"Сорок третий по счету автомобиль отправили нижегородские волонтеры землякам на СВО. Отечественный внедорожник был закуплен по запросу и передан для работы военнослужащим добровольческой штурмовой бригады "Невский", - говорится в сообщении.
Школьников в Оренбурге научили плести маскировочные сети для участников СВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Школьников в Оренбурге научили плести маскировочные сети для участников СВО
Вчера, 11:16
Отмечается, что для приобретения автомобиля повышенной проходимости объединились волонтеры, общественники и неравнодушные нижегородцы. Помимо народных пожертвований, значительный вклад внесли представители нижегородского бизнеса и участницы проекта "Женское лидерство".
"За каждой отправкой стоят месяцы планомерной работы, тесное взаимодействие с бизнес-сообществом и различными государственными и общественными организациями. И что особенно ценно – нам активно помогают тысячи нижегородцев. Для Волонтерского центра такая массовая поддержка — это не только большая ответственность, но и важный стимул для дальнейшего развития системной помощи", - приводятся в сообщении слова генерального директора Волонтерского центра Нижегородской области Марии Самоделкиной.
Подчеркивается, что переданный автомобиль полностью укомплектован, подготовлен к работе в сложных полевых условиях и уже отправился к месту дислокации военнослужащих-нижегородцев. Бойцы с благодарностью отмечают, что такая активная поддержка со стороны земляков дает им не только материальную, но и мощную моральную поддержку.
Погрузка пиломатериалов, которые Орловский Народный фронт отправил бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Орловский Народный фронт отправил бойцам СВО пиломатериалы для блиндажей
14 октября, 17:21
 
Надежные людиНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала