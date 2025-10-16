https://ria.ru/20251016/svo-2048583898.html
Нижегородские волонтеры передали внедорожник землякам-бойцам СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Нижегородские волонтеры передали отечественный внедорожник, подготовленный к работе в сложных полевых условиях, землякам, участвующим в специальной военной операции, сообщает Волонтерский центр Нижегородской области.
"Сорок третий по счету автомобиль отправили нижегородские волонтеры землякам на СВО. Отечественный внедорожник был закуплен по запросу и передан для работы военнослужащим добровольческой штурмовой бригады "Невский", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для приобретения автомобиля повышенной проходимости объединились волонтеры, общественники и неравнодушные нижегородцы. Помимо народных пожертвований, значительный вклад внесли представители нижегородского бизнеса и участницы проекта "Женское лидерство".
"За каждой отправкой стоят месяцы планомерной работы, тесное взаимодействие с бизнес-сообществом и различными государственными и общественными организациями. И что особенно ценно – нам активно помогают тысячи нижегородцев. Для Волонтерского центра такая массовая поддержка — это не только большая ответственность, но и важный стимул для дальнейшего развития системной помощи", - приводятся в сообщении слова генерального директора Волонтерского центра Нижегородской области Марии Самоделкиной.
Подчеркивается, что переданный автомобиль полностью укомплектован, подготовлен к работе в сложных полевых условиях и уже отправился к месту дислокации военнослужащих-нижегородцев. Бойцы с благодарностью отмечают, что такая активная поддержка со стороны земляков дает им не только материальную, но и мощную моральную поддержку.