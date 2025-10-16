Нижегородские волонтеры передали внедорожник землякам-бойцам СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Нижегородские волонтеры передали отечественный внедорожник, подготовленный к работе в сложных полевых условиях, землякам, участвующим в специальной военной операции, сообщает Волонтерский центр Нижегородской области.

"Сорок третий по счету автомобиль отправили нижегородские волонтеры землякам на СВО. Отечественный внедорожник был закуплен по запросу и передан для работы военнослужащим добровольческой штурмовой бригады "Невский", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для приобретения автомобиля повышенной проходимости объединились волонтеры, общественники и неравнодушные нижегородцы. Помимо народных пожертвований, значительный вклад внесли представители нижегородского бизнеса и участницы проекта "Женское лидерство".

"За каждой отправкой стоят месяцы планомерной работы, тесное взаимодействие с бизнес-сообществом и различными государственными и общественными организациями. И что особенно ценно – нам активно помогают тысячи нижегородцев. Для Волонтерского центра такая массовая поддержка — это не только большая ответственность, но и важный стимул для дальнейшего развития системной помощи", - приводятся в сообщении слова генерального директора Волонтерского центра Нижегородской области Марии Самоделкиной.