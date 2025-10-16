https://ria.ru/20251016/svo-2048582645.html
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 16.10.2025
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 540 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T12:16:00+03:00
2025-10-16T12:16:00+03:00
2025-10-16T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044267079_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_4bef33dd4113a7843cd06af9d7140273.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
димитров
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044267079_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1691db8c6ec8db69cf139b57baceb1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
димитров, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красноармейск
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 540 боевиков в зоне действия войск "Центр"