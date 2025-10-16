ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Куриловка, Петровка и Садовое в Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Новоселовка в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронемашину Snatch производства Великобритании, 24 автомобиля, три артиллерийских орудия, в том числе два производства стран НАТО, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 10 станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
