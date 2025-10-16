Рейтинг@Mail.ru
Айсен Николаев: малая атомная станция в Якутии будет двухреакторной
Республика Саха (Якутия)
 
19:09 16.10.2025
Айсен Николаев: малая атомная станция в Якутии будет двухреакторной
Айсен Николаев: малая атомная станция в Якутии будет двухреакторной - РИА Новости, 16.10.2025
Айсен Николаев: малая атомная станция в Якутии будет двухреакторной
Строящаяся в Усть-Янском районе Якутии атомная станция малой мощности (АСММ) будет двухреакторной, сообщил глава республики Айсен Николаев в рамках Российской... РИА Новости, 16.10.2025
республика саха (якутия)
айсен николаев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
арктика
арктика
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Арктика
Айсен Николаев: малая атомная станция в Якутии будет двухреакторной

Глава Якутии Айсен Николаев: Атомная станция в Якутии будет двухреакторной

© пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия) Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия)
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Строящаяся в Усть-Янском районе Якутии атомная станция малой мощности (АСММ) будет двухреакторной, сообщил глава республики Айсен Николаев в рамках Российской энергетической недели.
"Атомная станция проектировалась как однореакторная, однако в ходе обсуждения с Росатомом было принято, на мой взгляд, абсолютно правильное решение сделать ее двухреакторной для нормального функционирования при существующих вопросах безопасности объекта. Мощность станции составит 110 мегаватт", - рассказал РИА Новости глава республики.
Николаев: реализация Энергостратегии России невозможна без участия регионов
15:59
В связи с переходом проекта строительства АСММ на двухблочное исполнение ввод станции в строй перенесен с 2028 года на 2031 год. В настоящее время продолжается строительство второго вахтового городка строителей АСММ на 1500 человек. Первый городок на 250 человек был построен в 2023 году.
"Сооружение АСММ позволит повысить энергетическую безопасность района, обеспечить стабильное энергоснабжение промышленных проектов, улучшить транспортную и социальную инфраструктуры в Арктике, поддержать развитие Северного морского пути, создать новые рабочие места", - подчеркнул Николаев.
АСММ в Усть-Янском районе призвана обеспечить энергоснабжение Кючусского кластера месторождений твердых полезных ископаемых. Якорным проектом кластера является строительство горно-обогатительного комбината на базе золоторудного месторождения Кючус, также значимыми точками развития кластера являются месторождения олова, редкоземельных металлов и бурого угля. Проекты кластера синхронизируются со строительством глубоководного круглогодичного морского порта Найба мощностью до 30 миллионов тонн грузов в год, который откроет возможности выхода на зарубежный рынок для местных проектов.
Десятитысячной семье в Якутии подключили газ специальной программе
13 октября, 14:58
13 октября, 14:58
 
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Арктика
 
 
