Айсен Николаев: малая атомная станция в Якутии будет двухреакторной

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Строящаяся в Усть-Янском районе Якутии атомная станция малой мощности (АСММ) будет двухреакторной, сообщил глава республики Айсен Николаев в рамках Российской энергетической недели.

"Атомная станция проектировалась как однореакторная, однако в ходе обсуждения с Росатомом было принято, на мой взгляд, абсолютно правильное решение сделать ее двухреакторной для нормального функционирования при существующих вопросах безопасности объекта. Мощность станции составит 110 мегаватт", - рассказал РИА Новости глава республики.

В связи с переходом проекта строительства АСММ на двухблочное исполнение ввод станции в строй перенесен с 2028 года на 2031 год. В настоящее время продолжается строительство второго вахтового городка строителей АСММ на 1500 человек. Первый городок на 250 человек был построен в 2023 году.

"Сооружение АСММ позволит повысить энергетическую безопасность района, обеспечить стабильное энергоснабжение промышленных проектов, улучшить транспортную и социальную инфраструктуры в Арктике, поддержать развитие Северного морского пути, создать новые рабочие места", - подчеркнул Николаев.