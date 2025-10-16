https://ria.ru/20251016/ssha-2048713794.html
США и Россия проведут встречу на высоком уровне
США И РФ ПРОВЕДУТ ВСТРЕЧУ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ, ОБ ЭТОМ ДОГОВОРИЛИСЬ ПУТИН И ТРАМП - БЕЛЫЙ ДОМ РИА Новости, 16.10.2025
США и Россия проведут встречу на высоком уровне на следующей неделе