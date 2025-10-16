МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в РФ нанесли массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал", по газовой энергетической инфраструктуре, обеспечивавшей работу предприятий ВПК Украины, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в четверг.

Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в российском ведомстве.

© Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.10.2025 © Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.10.2025

Кроме того, как говорится в сводке, группировки ВС РФ улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским подразделениям, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ при этом за сутки потеряли до 1670 военнослужащих.

Также украинские войска лишились 15 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских орудий, боевой машины РСЗО "Град", пусковой установки РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены 15 станций радиоэлектронной борьбы и 18 складов боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия российских группировок уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65, кабину управления и пусковую установку зенитного ракетного комплекса Patriot производства США

Средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, снаряд РСЗО HIMARS производства США и 278 беспилотников самолетного типа.

Силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Тотально контролируются Лондоном

В частности, по его словам, под непосредственным кураторством британской разведки СБУ провела операцию "Паутина" накануне российско-украинских переговоров в Стамбуле в июне. Киевский режим и силовой блок тотально контролируются Лондоном, отметил Бортников.

Возможной целью Великобритании, которая настаивает на подготовке Европы к вооружённому противостоянию с Россией, сколачивает европейскую коалицию для отправки войск на Украину , педалирует тему создания там "бесполётной зоны", он назвал создание стратегической неопределённости и переток европейского капитала на фондовые рынки и военно-промышленные корпорации Великобритании.

Кроме того, по словам Бортникова, на Украине действует более 120 колл-центров, курируемых СБУ и ВСУ. Они нацелены на вовлечение подростков и пенсионеров в РФ в терроризм.

Время тишины

Гендиректор " Росатома Алексей Лихачев сообщил журналистам, что обсуждается возможность выделения "времени тишины" для ремонта ЛЭП, обеспечивающих внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС , ориентировочно, решение об этом могут принять в пятницу. Объём работы большой, сетевые специалисты "Росатома" оценивают его в 6-7 дней, отметил Лихачев.

ВСУ пополнили 33-й штурмовой полк принудительно мобилизованными и бывшими заключенными и готовятся к наступлению в Сумской области , сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Кроме того, по словам собеседника агентства, украинское командование приняло решение расформировать потерявший боеспособность девятый отдельный стрелковый батальон 57-й отдельной мотопехотной бригады, который воюет на харьковском направлении.

Примет решение в будущем

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что в будущем примет решение о том, будет ли одобрять просьбы Украины о предоставлении дальнобойного оружия. По словам Трампа, ВСУ собираются пойти в некое наступление.

Газета Telegraph сообщила, что Трамп работает над "фондом победы" на Украине, финансирование которого будет поступать за счет новых американских пошлин в отношении Китая . Министру финансов США Скотту Бессенту поручено представить план европейским коллегам перед визитом Владимира Зеленского Вашингтон в пятницу. По данным издания, ранее именно европейские правительства препятствовали введению санкций против Китая из-за закупок российской нефти, поскольку многие страны НАТО , включая Великобританию, отказались называть Китай врагом.

НАТО давит на страны-члены Альянса, чтобы они присоединились к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран НАТО, сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата НАТО. Эксперт заявил изданию о проблемах, связанных с этой инициативой, так, например, для Великобритании это связано с бюджетом, а Франция страна исторически избегает траты на закупку американского вооружения.

В то же время агентство Блумберг сообщило, что первые две партии поставок в рамках инициативы PURL были доставлены на Украину, еще две партии готовятся к доставке.

Плохой сигнал

Харькове, Полтаве, Украинские СМИ в четверг сообщали о взрывах в Чернигове Николаеве , Кировограде и Изюме , а также подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что работа газодобывающих объектов в Полтавской области на Украине была приостановлена после взрывов. По сообщению нацполиции Украины, в Сумской области были повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил газете Politico, что возможность "наступательной операции" ВСУ, от которой ранее заявил Трамп, зависит от того оружия, которое Украина получат от союзников, и от плана, которому предстоит пройти одобрение.