Опубликованы кадры схватки бойцов ВС России с дроном ВСУ

ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости. Дрон ВСУ попытался атаковать группу эвакуации разведывательно-штурмового отряда "Ирбис" 8-й бригады Добровольческого корпуса российской группировки войск "Южная", которая двигалась на боевое задание на константиновском участке фронта, об этом РИА Новости рассказал начальник штаба отряда с позывным "Молох".

"Группа эвакуации двигалась на задачу, увидели дрон противника, не растерялись, открыли по нему огонь, сбили из автомата, хотя на самом деле это не так уж и просто сделать", - рассказал "Молох".