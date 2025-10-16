Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры схватки бойцов ВС России с дроном ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:25 16.10.2025 (обновлено: 08:21 16.10.2025)
Опубликованы кадры схватки бойцов ВС России с дроном ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
Кадры схватки бойцов ВС России с дроном ВСУ
Дрон ВСУ попытался атаковать группу эвакуации разведывательно-штурмового отряда "Ирбис" 8-й бригады Добровольческого корпуса российской группировки войск "Южная", которая двигалась на боевое задание на константиновском участке фронта, рассказал РИА Новости начальник штаба отряда с позывным "Молох". "Не растерялись, открыли по нему огонь, сбили из автомата, хотя на самом деле это не так уж и просто сделать". Видео схватки с украинским беспилотником также оказалось в распоряжении агентства.
безопасность, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Опубликованы кадры схватки бойцов ВС России с дроном ВСУ

Дрон ВСУ пытался атаковать группу эвакуации ВС РФ под Константиновкой

ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости. Дрон ВСУ попытался атаковать группу эвакуации разведывательно-штурмового отряда "Ирбис" 8-й бригады Добровольческого корпуса российской группировки войск "Южная", которая двигалась на боевое задание на константиновском участке фронта, об этом РИА Новости рассказал начальник штаба отряда с позывным "Молох".
Видео схватки с украинским дроном также оказалось в распоряжении РИА Новости.
"Группа эвакуации двигалась на задачу, увидели дрон противника, не растерялись, открыли по нему огонь, сбили из автомата, хотя на самом деле это не так уж и просто сделать", - рассказал "Молох".
Он уточнил, что ВСУ сделали ставку на дроны, пытаясь сдержать продвижение ВС РФ на константиновском направлении в Донбассе.
ВС России уничтожили двумя дронами бронетехнику ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
