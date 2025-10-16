https://ria.ru/20251016/spetsoperatsiya-2048524380.html
Опубликованы кадры схватки бойцов ВС России с дроном ВСУ
Дрон ВСУ попытался атаковать группу эвакуации разведывательно-штурмового отряда "Ирбис" 8-й бригады Добровольческого корпуса российской группировки войск "Южная", которая двигалась на боевое задание на константиновском участке фронта, рассказал РИА Новости начальник штаба отряда с позывным "Молох". "Не растерялись, открыли по нему огонь, сбили из автомата, хотя на самом деле это не так уж и просто сделать". Видео схватки с украинским беспилотником также оказалось в распоряжении агентства.
Дрон ВСУ пытался атаковать группу эвакуации ВС РФ под Константиновкой
ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости. Дрон ВСУ попытался атаковать группу эвакуации разведывательно-штурмового отряда "Ирбис" 8-й бригады Добровольческого корпуса российской группировки войск "Южная", которая двигалась на боевое задание на константиновском участке фронта, об этом РИА Новости рассказал начальник штаба отряда с позывным "Молох".
Видео схватки с украинским дроном также оказалось в распоряжении РИА Новости.
"Группа эвакуации двигалась на задачу, увидели дрон противника, не растерялись, открыли по нему огонь, сбили из автомата, хотя на самом деле это не так уж и просто сделать", - рассказал "Молох".
Он уточнил, что ВСУ
сделали ставку на дроны, пытаясь сдержать продвижение ВС РФ
на константиновском направлении в Донбассе
.