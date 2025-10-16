Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал подробности освобождения Алексеевки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 16.10.2025 (обновлено: 05:05 16.10.2025)
Боец рассказал подробности освобождения Алексеевки
Боец рассказал подробности освобождения Алексеевки - РИА Новости, 16.10.2025
Боец рассказал подробности освобождения Алексеевки
Штурмовик 36-й мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным "Ниндзя" рассказал в разговоре с РИА Новости подробности... РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
алексеевка
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
алексеевка
днепропетровская область
алексеевка, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Алексеевка, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боец рассказал подробности освобождения Алексеевки

Штурмовики 36-й бригады ВС России участвовали в освобождении Алексеевки

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Штурмовик 36-й мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным "Ниндзя" рассказал в разговоре с РИА Новости подробности освобождения населенного пункта Алексеевка в Днепропетровской области.
В среду 15 октября министерство обороны России сообщило об освобождении группировкой "Восток" населенного пункта Алексеевка в Днепропетровской области.
"Заходили в населенный пункт Днепропетровской области, с исходной точки двигались на мотоциклах, на багги, до определенного места, дальше передвигались скрытно по лесополосам. Обходили минные заграждения, используя пончо для скрытности от вражеских дронов. Продвигались в ночное время по двое для скрытности. Приходилось обходить укрепленные вражеские позиции", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что благодаря усилиям и грамотному управлению группировки войск "Восток" был освобожден населенный пункт Алексеевка.
Боец рассказал, какие защитные сооружения используют ВСУ
