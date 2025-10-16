Боец рассказал подробности освобождения Алексеевки

ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Штурмовик 36-й мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным "Ниндзя" рассказал в разговоре с РИА Новости подробности освобождения населенного пункта Алексеевка в Днепропетровской области.

"Заходили в населенный пункт Днепропетровской области, с исходной точки двигались на мотоциклах, на багги, до определенного места, дальше передвигались скрытно по лесополосам. Обходили минные заграждения, используя пончо для скрытности от вражеских дронов. Продвигались в ночное время по двое для скрытности. Приходилось обходить укрепленные вражеские позиции", - рассказал собеседник агентства.