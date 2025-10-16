Рейтинг@Mail.ru
"Россия сегодня" расширяет сотрудничество с Аргентиной - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/sotrudnichestvo-2048595988.html
"Россия сегодня" расширяет сотрудничество с Аргентиной
"Россия сегодня" расширяет сотрудничество с Аргентиной - РИА Новости, 16.10.2025
"Россия сегодня" расширяет сотрудничество с Аргентиной
Медиагруппа "Россия сегодня" и Центр интеграции и сотрудничества между Россией и Латинской Америкой (CIRCAL) подписали меморандум о взаимопонимании,... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T13:08:00+03:00
2025-10-16T13:08:00+03:00
латинская америка
аргентина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048592070_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a051230a18a45e114b25bc280c8efbc2.jpg
латинская америка
аргентина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048592070_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_15ce1ec3530a7226dff94726a9add0c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латинская америка, аргентина, россия
Латинская Америка, Аргентина, Россия

"Россия сегодня" расширяет сотрудничество с Аргентиной

© РИА Новости / Виталий БелоусовПодписание меморандума о сотрудничестве Международной медиагруппы "Россия сегодня" с Центром интеграции и сотрудничества между Россией и Латинской Америкой
Подписание меморандума о сотрудничестве Международной медиагруппы Россия сегодня с Центром интеграции и сотрудничества между Россией и Латинской Америкой - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
Дзен
Медиагруппа "Россия сегодня" и Центр интеграции и сотрудничества между Россией и Латинской Америкой (CIRCAL) подписали меморандум о взаимопонимании, договорившись о сотрудничестве по вопросам содействия условиям свободного формирования мнений, обеспечения развития информационного общества и свободы массовой информации.
Подписи под документом во время церемонии в Москве поставили глава дирекции по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и вице-президент Центра интеграции и сотрудничества между Россией и Латинской Америкой Лукас Адриан Гарсиа.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПодписание меморандума о сотрудничестве Международной медиагруппы "Россия сегодня" с Центром интеграции и сотрудничества между Россией и Латинской Америкой
Подписание меморандума о сотрудничестве Международной медиагруппы Россия сегодня с Центром интеграции и сотрудничества между Россией и Латинской Америкой - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Подписание меморандума о сотрудничестве Международной медиагруппы "Россия сегодня" с Центром интеграции и сотрудничества между Россией и Латинской Америкой
С приветственным словом по видеосвязи из Буэнос-Айреса также присоединился президент CIRCAL Эстебан Луис Перье, отметив: "Сегодня, несмотря на расстояние, у нас важное событие – подписание меморандума о сотрудничестве между нашим центром и медиагруппой "Россия сегодня". Этот документ представляет собой важный шаг в нашем стремлении укрепить связи между Россией и Латинской Америкой, развивая более прямые, плюралистичные и близкие связи между нашими народами. В мире, направляющемся к многополярности, информация и культура играют ключевую роль. Поэтому такое сотрудничество позволит нам усиливать совместную работу, развивать проекты для медиа, укреплять академический и культурный обмен, а также откроет возможности для журналистов, исследователей и лидеров по развитию общих подходов к противостоянию глобальным вызовам".
© РИА Новости / Виталий БелоусовПодписание меморандума о сотрудничестве Международной медиагруппы "Россия сегодня" с Центром интеграции и сотрудничества между Россией и Латинской Америкой
Подписание меморандума о сотрудничестве Международной медиагруппы Россия сегодня с Центром интеграции и сотрудничества между Россией и Латинской Америкой - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Подписание меморандума о сотрудничестве Международной медиагруппы "Россия сегодня" с Центром интеграции и сотрудничества между Россией и Латинской Америкой
Василий Пушков в рамках церемонии подписания подчеркнул: "Это наш первый документ о сотрудничестве с экспертной организацией в Аргентине. Мы работаем над тем, чтобы голос Латинской Америки был услышан российской аудиторией и чтобы жители Южной Америки лучше понимали Россию. Уверен, что прямой экспертный диалог и совместные мероприятия позволят нам сделать такую коммуникацию еще эффективнее".
Лукас Адриан Гарсиа также сообщил: "Наш центр аккумулирует специалистов из разных сфер - не только журналистов, но и политологов, историков, художников, экспертов в области культуры. Ключевая характеристика нашей организации — это разнообразие, и мы имеем представительства в более чем 10 странах, при этом наш центр был изначально создан в Аргентине".
Центр интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL) – экспертная организация, направленная на развитие и укрепление институциональных отношений между различными странами Латинской Америки и Россией с целью консолидации официальных связей, обмена опытом и передовой практикой. Центральный офис находится в Буэнос-Айресе.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПодписание меморандума о сотрудничестве Международной медиагруппы "Россия сегодня" с Центром интеграции и сотрудничества между Россией и Латинской Америкой
Подписание меморандума о сотрудничестве Международной медиагруппы Россия сегодня с Центром интеграции и сотрудничества между Россией и Латинской Америкой - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Подписание меморандума о сотрудничестве Международной медиагруппы "Россия сегодня" с Центром интеграции и сотрудничества между Россией и Латинской Америкой
 
Латинская АмерикаАргентинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала