"Россия сегодня" расширяет сотрудничество с Аргентиной

Подписание меморандума о сотрудничестве Международной медиагруппы "Россия сегодня" с Центром интеграции и сотрудничества между Россией и Латинской Америкой

Медиагруппа "Россия сегодня" и Центр интеграции и сотрудничества между Россией и Латинской Америкой (CIRCAL) подписали меморандум о взаимопонимании, договорившись о сотрудничестве по вопросам содействия условиям свободного формирования мнений, обеспечения развития информационного общества и свободы массовой информации.

Подписи под документом во время церемонии в Москве поставили глава дирекции по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и вице-президент Центра интеграции и сотрудничества между Россией и Латинской Америкой Лукас Адриан Гарсиа.

С приветственным словом по видеосвязи из Буэнос-Айреса также присоединился президент CIRCAL Эстебан Луис Перье, отметив: "Сегодня, несмотря на расстояние, у нас важное событие – подписание меморандума о сотрудничестве между нашим центром и медиагруппой "Россия сегодня". Этот документ представляет собой важный шаг в нашем стремлении укрепить связи между Россией и Латинской Америкой, развивая более прямые, плюралистичные и близкие связи между нашими народами. В мире, направляющемся к многополярности, информация и культура играют ключевую роль. Поэтому такое сотрудничество позволит нам усиливать совместную работу, развивать проекты для медиа, укреплять академический и культурный обмен, а также откроет возможности для журналистов, исследователей и лидеров по развитию общих подходов к противостоянию глобальным вызовам".

Василий Пушков в рамках церемонии подписания подчеркнул: "Это наш первый документ о сотрудничестве с экспертной организацией в Аргентине. Мы работаем над тем, чтобы голос Латинской Америки был услышан российской аудиторией и чтобы жители Южной Америки лучше понимали Россию. Уверен, что прямой экспертный диалог и совместные мероприятия позволят нам сделать такую коммуникацию еще эффективнее".

Лукас Адриан Гарсиа также сообщил: "Наш центр аккумулирует специалистов из разных сфер - не только журналистов, но и политологов, историков, художников, экспертов в области культуры. Ключевая характеристика нашей организации — это разнообразие, и мы имеем представительства в более чем 10 странах, при этом наш центр был изначально создан в Аргентине".

Центр интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL) – экспертная организация, направленная на развитие и укрепление институциональных отношений между различными странами Латинской Америки и Россией с целью консолидации официальных связей, обмена опытом и передовой практикой. Центральный офис находится в Буэнос-Айресе.