Рюмин и глава Африканской энергетической палаты обсудили сотрудничество

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк подвели итоги двустороннего взаимодействия за последний год, выделив перспективные направления сотрудничества, сообщает пресс-служба корпорации.

Встреча прошла на полях международного форума "Российская энергетическая неделя".

Стороны рассмотрели актуальные задачи, которые стоят перед отраслью в странах Африки, включая проработку комплексных программ развития энергетической инфраструктуры, необходимость интеграции ВИЭ (возобновляемый источник энергии) и систем накопления в энергосистемы, внедрение передовых научно-технических разработок, подготовку кадров.

Также обсуждались результаты Африканской энергетической недели, которая недавно прошла в Кейптауне (ЮАР). В рамках этого масштабного мероприятия специалисты группы "Россети" провели серию встреч с африканскими компаниями и ведомствами.