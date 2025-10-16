Рейтинг@Mail.ru
12:02 16.10.2025
Эксперт рассказал о значении визита президента Сирии в Москву
Эксперт рассказал о значении визита президента Сирии в Москву
в мире
сирия
россия
москва
ахмед аш-шараа
владимир путин
дональд трамп
в мире, сирия, россия, москва, ахмед аш-шараа, владимир путин, дональд трамп
В мире, Сирия, Россия, Москва, Ахмед аш-Шараа, Владимир Путин, Дональд Трамп
БЕЙРУТ, 16 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Новые власти Сирии в лице президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа заинтересованы в укреплении отношений с Россией и в поддержке Москвы на фоне угроз израильской активности в регионе, поделился с РИА Новости мнением ливанский эксперт в области геополитики Мохаммад Сейфеддин.
Ранее аш-Шараа прибыл с первым визитом в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.
"Этот визит является необходимым прежде всего для Сирии, поскольку она ощущает растущие угрозы, которые ее окружают, особенно в свете событий последних месяцев на юге страны, где Израиль продвигается, расширяется и старается представить себя защитником религиозных меньшинств. Это происходит на фоне напряженности между Дамаском и южными провинциями, а также частью их населения", - сказал Сейфеддин.
По словам эксперта, на северо-востоке страны отношения с курдами также остаются нестабильными, Дамаск продолжает ощущать опасность распада территориального единства Сирии из-за вмешательства различных внешних сил во внутренние дела страны, включая турецкий фактор, который до сих пор сочетается с американским давлением и американо-турецкими договоренностями по другим вопросам, таким как сектор Газа. "В Дамаске опасаются, что эти вопросы могут отразиться и на внутренней ситуации в Сирии, а также на ее стремлении в ближайший период достичь внутренней стабильности и закрепить систему управления", - добавил он.
"Американская политика в регионе не создает ощущения безопасности для новых руководителей Сирии, особенно после того, как стало видно, как США решили вопрос Газы, не устранив коренные причины конфликта и не предложив видение решения палестинской проблемы, ограничившись соглашением, навязанным "сверху", как его называет американская администрация, с помощью "дипломатии силы" и давления на стороны ради подписания любого соглашения, без рассмотрения истоков и причин конфликта", - отметил Сейфеддин.
По мнению собеседника агентства, в Сирии осознают необходимость и чувствуют, что стране нужны дополнительные партнеры и новые силы-гаранты, которые могли бы обеспечить единство и стабильность государства. Однако развитие этих отношений на военном и оборонном уровне сталкивается с многочисленными трудностями, также связанными с американской ролью. При этом представляется, что сирийский акцент во время данного визита сделан не на военном аспекте, а на обеспечении стабильных отношений с Москвой.
"Со стороны России также существуют важные причины для установления новых отношений с Дамаском... Россия рассматривает международные отношения как систему постоянных интересов и стремится к долгосрочному партнерству с различными государствами", - считает Сейфеддин.
Ливанский эксперт предположил, что Россия заинтересована в сохранении прочного и устойчивого присутствия в ближневосточном регионе, которое обеспечивает ее интересы, особенно в условиях расширения американского влияния и попыток Вашингтона навязать новый региональный порядок, о котором говорил президент США Дональд Трамп.
"Россия остается ключевым игроком в международной системе, включая такие вопросы, как иранская ядерная программа, роль Ирана в регионе и происходящие в Сирии процессы. Москва стремится сформулировать свою роль таким образом, чтобы она соответствовала ее стратегическим интересам", - подчеркнул Сейфеддин.
